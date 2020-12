L'incroyable photo d'un repas figé par le froid en Russie

Il a fait -40°C à Novosibirsk, en Russie, juste après Noël. Un incroyable cliché d'un repas, figé par le froid, remporte un succès monstre sur les réseaux sociaux.

C'est Alec Luhn, un journaliste américain actuellement dans la région, qui a partagé la photo, avec la légende suivante : «Petit-déjeuner à Novosibirsk, où il a fait -40 hier». En effet, juste après Noël, la température a brutalement chuté en Sibérie, passant de -20°C à -40°C.

Breakfast in Novosibirsk, where it was -40 yesterday pic.twitter.com/chJmNhJUiw

— Alec Luhn (@ASLuhn) December 29, 2020