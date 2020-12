Mort de Pierre Cardin : les stars rendent hommage au grand couturier

Le couturier français Pierre Cardin s’est éteint ce mardi 29 décembre à l’âge de 98 ans. Les personnalités ont été nombreuses à rendre hommage à ce créateur visionnaire, pionnier du prêt-à-porter et homme d’affaires intraitable qui a révolutionné le monde de la mode.

«Jour de grande tristesse pour toute notre famille, Pierre Cardin n’est plus. Le grand couturier qu’il fut, a traversé le siècle, laissant à la France et au monde un héritage artistique unique dans la mode mais pas seulement», a écrit sa famille dans un communiqué.

«Pierre Cardin était un homme tout à fait extraordinaire. Pour lui, la création n’avait pas de cloisonnements, ni frontières entre la mode, le design ou l'architecture. Un souffle qui a boosté mon imaginaire», a confié à l'AFP le couturier Jean-Charles de Castelbajac.

«J’ai trouvé en Pierre Cardin cette idée que le marketing et la propagation, la manière dont on diffusait son art, était aussi importante que l’art lui-même, sans aucune peur du regard des autres», a ajouté celui qui est le styliste et directeur artistique de la marque Benetton.

«Merci monsieur Cardin de m’avoir ouvert les portes de la mode et d’avoir rendu mon rêve possible », a écrit Jean-Paul Gaultier.

Couturier, designer, ambassadeur de la France, académicien, mécène, tout au long de sa vie, Pierre Cardin aura mené bel ouvrage.



Merci monsieur Cardin de m’avoir ouvert les portes de la mode et d’avoir rendu mon rêve possible... #PierreCardin pic.twitter.com/GeworJSsuA — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) December 29, 2020

Franck Riester a rendu hommage à «l’avant-garde et l’audace de la mode française comme ambition d’une vie d’artiste, et quelle vie !».

L’avant-garde et l’audace de la mode française comme ambition d’une vie d’artiste, et quelle vie ! Affectueuses pensées à sa famille et ses proches.#PierreCardin https://t.co/YCl7zU8vaS — Franck Riester (@franckriester) December 29, 2020

Carla Bruni a choisi de célèbrer l’idylle mythique entre le styliste et l’actrice Jeanne Moreau, «Vous êtes parti rejoindre votre Jeanne et quelques anges », a ainsi écrit la chanteuse.

L'actrice Marina Foïs a elle aussi évoqué Jeanne Moreau en publiant le même cliché avec pour simple légende «Pierre Cardin et Jeanne Moreau».

Le maire de Nice Christian Estrosi a salué un «créateur de génie qui aura marqué l’histoire de la mode».