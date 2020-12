Coronavirus : Monaco va fermer ses restaurants aux habitants des Alpes-Maritimes

Cette mesure sera applicable à compter du samedi 2 janvier à 19h00 et concernera aussi bien le déjeuner que le dîner.

Les autres dispositions notamment le couvre-feu, la fermeture des bars et des établissements de nuit sont maintenues. Le gouvernement n’exclut pas de renforcer les mesures de lutte contre la Covid-19 si l’évolution de la situation sanitaire en Principauté le justifie.

Il recommande la plus grande vigilance quant à la bonne observation des gestes barrières et la limitation autant que possible des déplacements en dehors de la Principauté.

Vingt-quatre nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été révélés mardi 29 décembre à Monaco où le taux d’incidence est cependant deux fois moins important que dans les Alpes-Maritimes, alors même que la Principauté réalise deux fois plus de tests. Le bilan sanitaire de la Principauté s’élevait hier à 827 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire.

Les premiers vaccins ont été acheminés ce mercredi 29 décembre 2020 dans le pays .

Face à la recrudescence du Covid dans les Alpes-Maritimes, le maire de Nice Christian Estrosi avait notamment plaidé en début de semaine pour une meilleure gestion des flux de personnes entre la France et la Principauté.

« Nous demandons au gouvernement français, soit de demander à la Principauté de mettre en place le même protocole qu’en France, soit de prendre des mesures pour ne plus permettre des allées et venues entre France et Monaco hors certificat de travail », avait souligné l’élu Niçois lundi lors d’une conférence de presse.