Il lègue près d'un million d'euros à un village dans lequel il n'a jamais vécu

Marcel Montillet n'a jamais habité à Vaiges, en Mayenne. Pourtant à sa mort, en mai dernier, son testament a révélé qu'il léguait près d'un million d'euros à ce petit village. Cette généreuse donation, dont la première partie sera versée début 2021, est en fait un hommage à la mémoire de sa femme qui avait été accueillie à Vaiges pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le maire de la commune, Régis Lefeuvre, raconte à Europe 1 que le vieil homme s'était présenté à lui cinq ans auparavant pour lui faire part de son intention. «J'étais très surpris parce que ce n'était pas un habitant de Vaiges. Par contre, sa femme a été réfugiée pendant la guerre à l'hôtel du Pigeon blanc, un hôtel familial au millieu du village», explique-t-il.

L'épouse de Marcel Montillet repose d'ailleurs au cimetière de Vaiges. Le généreux donateur, habitant Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), venait régulièrement s'y recueillir. C'est en l'honneur de ces souvenirs et par reconnaissance que le vieil homme, décédé à l'âge de 91 ans, a décidé de léguer 500.000 euros ainsi que la moitié de sa maison à cette commune de 1.200 habitants.

Le montant total avoisine le million d'euros et Régis Lefeuvre compte s'en servir pour «faire évoluer le village». Cela commencera par la rénovation et la restructuration du «jardin public attenant au cimetière» où repose justement Marcel Montillet et son épouse. Par la suite, le maire souhaite développer des «structures pour les jeunes ou les moins jeunes, un préau pour les boulistes» et «des choses en rapport avec le sport aussi».