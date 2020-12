Météo : le froid est-il parti pour durer ?

Les Français l'ont remarqué : les températures commencent à bien baisser. Le froid semble bien s'installer dans le pays et la dernière semaine de l'année s'annonce même déjà glaciale par endroits. Du sud au nord, beaucoup se demandent alors : le froid est-il parti pour durer ?

Ce mercredi 30 décembre, il faisait déjà froid au réveil sur la majeure partie du pays, comme à Paris, où l'on relevait 4 °C au matin et à peine plus de 6 °C dans l'après-midi.

Et les jours à venir ne s'annoncent guère meilleurs. Et autant le dire d'emblée : ils seront même pires.

Non seulement le mercure va bel et bien baisser de plus en plus, mais le temps, qui jusqu'à présent pouvait faire place à de belles éclaircies, sera nettement plus agité pour la dernière semaine de l'année.

Une nette bascule observée entre mercredi et jeudi

Concrètement, une nette bascule sera observée dans la nuit de ce mercredi 30 au jeudi 31 décembre.

«Une baisse des températures doit avoir lieu entre aujourd'hui et demain», confirme ainsi Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France.

«Les températures seront généralement de 4 °C inférieures aux moyennes de saison sur le territoire et des gelées généralisées se feront sentir sur tout le pays dès samedi», ajoute la spécialiste.

Le jour le plus froid devrait être le mardi 5 janvier

En l'état, Météo-France confirme donc que le froid va bien durer.

«Ca va durer certainement sept jours à compter de ce mercredi, et peut-être même jusqu'à deux semaines toujours à compter de ce mercredi», annonce Christelle Robert.

«A ce stade, on sait même que la journée la plus froide devrait être le mardi 5 janvier. Ce jour-là on attend de 4 °C à 5 °C sous les moyennes de saison au nord, et jusqu'à 6 °C sous les moyennes de saison au sud», décrypte la météorologiste.

Là encore, des gelées généralisées sont ainsi d'ores-et-déjà attendues. Mais avec une température prévue en moyenne de -1 °C au nord et -2 °C au sud, sur fond d'une masse d'air froide d'origine polaire déferlant sur la France après la tempête Bella, des chutes de neige ou des pluies verglacées ne sont pas non plus à exclure.

Pas une vague de froid cependant

Pour autant, peut-on parler d'une vague de froid ? Pour Christelle Robert, non, pas vraiment.

«L'écart avec les normales de saison n'est pas assez conséquent pour parler d'une vague de froid. Ce que l'on constate néanmoins, c'est que cet épisode de froid est davantage ressenti par les gens. En somme, la population le remarque plus», analyse la spécialiste.

Au moment où 2020 a été déclarée officiellement comme l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, cet épisode froid interpelle parce qu'il est sensiblement plus prononcé.

Ceci dans un contexte où, dans le cadre du changement climatique, les épisodes froids sont désormais de moins en moins froids et de moins en moins fréquents. D'où, peut-être, un certain manque d'habitude, qui fait que, collectivement, nous nous rendions davantage compte du froid du moment.