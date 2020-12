Nouvel An : les bons gestes pour une soirée en toute sécurité

Avec l'épidémie de Covid-19, le réveillon de la Saint-Sylvestre 2020 sera décidément à nulle autre pareille. Pour tenter d'éviter une explosion des contaminations, le gouvernement a déjà mis en place un couvre-feu. Les Français sont donc priés de rester en intérieur entre 20 h et 6 h du matin, mais là encore des règles sont à observer.

Comme pour le réveillon de Noël, cette année pas de grande tablée, puisque les réunions doivent se faire à six adultes maximum sans compter les enfants.

Se protéger soi-même et protéger les autres

La première règle est rabâchée depuis des mois mais convient d'être rappelée au moment où les indicateurs épidémiques ne sont pas bons.

Lors de cette soirée, on veillera donc, à appliquer, autant que faire se peut, les gestes barrières tout du long.

Cela signifie de garder ses distances, bien porter le masque en dehors des repas, bien se laver les mains et / ou utiliser une lotion hydro-alcoolique.

La soirée du Nouvel An, traditionnellement festive, s'accompagne souvent d'une consommation d'alcool. Au regard des circonstances, on veillera donc plus que jamais à boire avec modération pour ne pas relâcher ni son attention, ni ses efforts.

Un challenge pour certaines personnes, notamment les jeunes, mais nécessaire pour ne pas mettre en danger les plus fragiles, notamment leurs parents, une fois de retour chez eux.

Eviter le partage des couverts, ne boire que dans son verre

Au cours du repas, on évitera également de piocher dans les plats et de ne pas partager les couverts. De même, il est préférable que ce soit qu'un seul convive qui serve à boire pour que tout le monde touche les bouteilles.

Dans le même ordre d'idées, tout le monde devra bien veiller à boire uniquement dans son verre. Enfin, à ces règles on pensera également à bien ouvrir les fenêtres.

Ouvrir en grand les fenêtres - idéalement au moins trois fois par jour à raison de dix minutes à chaque fois - permet en effet de réduire significativement l'éventuelle présence du coronavirus dans l'air.

Cette préconisation est d'ailleurs devenue un geste barrière à part entière.