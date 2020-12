Avoir 20 ans en 2020 : « Cette année a été une grande leçon de patience »

«C’est dur d’avoir 20 ans en 2020». Le 14 octobre dernier, lors de son allocution télévisée pour annoncer la mise en place d’un couvre-feu, Emmanuel Macron a eu une pensée particulière pour les jeunes Français dont la vie sociale, professionnelle ou étudiante a été perturbée par la crise sanitaire.

Le président a souligné le malaise ressenti par cette frange de la population qui, «honnêtement, vit un sacrifice terrible : des examens annulés, de l'angoisse pour les formations, pour trouver le premier job».

CNEWS a donc donné la parole aux concernés sur le thème : avoir 20 ans en 2020. Ils ont partagé leurs préoccupations, leurs doutes mais aussi leurs espoirs concernant l’avenir.

Aujourd’hui, pour Alexandra*, étudiante en licence de chimie à Poitiers et dernière jeune à se confier à CNEWS, l’année 2020, bien que difficile, lui a permis de consolider ses convictions et d'apprendre la patience.

Son année 2020

«C’est sûr que c’est difficile d’avoir 20 ans en 2020 : cette classe d’âge regroupe tous les secteurs possibles de la société, étudiants, travailleurs, chômeurs», souligne Alexandra. Elle-même étudiante, elle reconnaît que l’année qui s’est écoulée a été difficile pour tout le monde. Si les situations divergent en fonction de chacun, les étudiants n’ont pas été épargnés par la crise sanitaire. La jeune étudiante a vécu le premier confinement chez ses parents, dans une zone grise où les réseaux téléphoniques et internet ont du mal à passer, ce qui a pu rendre parfois difficile le suivi des cours à distance. Si la cohabitation a été étrange au début, elle s'est finalement bien passée.

Entre le manque de relations sociales, l’impossibilité de sortir, le suivi des cours et le passage des examens à distance, l’adaptation a pu être difficile. «C’est très bizarre de se retrouver à revivre la même journée tous les jours», confie Sophie.

Une nouvelle organisation à l'Université

Principal bouleversement dans la vie des étudiants : le passage des bancs de l’université à la maison, pour suivre les cours. Une transition qui n’a pas toujours été évidente, tant pour les étudiants que pour les membres de l’université : «tous les professeurs n’assuraient pas les cours en visioconférence dès le début, il a fallu du temps. Parfois, ils nous envoyaient simplement des emails avec les cours. En septembre, la fac a installé des caméras dans les amphis pour dispenser les cours à la fois en présentiel et à distance, mais tous les professeurs n’avaient pas été correctement formés pour cela», explique Alexandra. «Il y avait aussi toute une mise en route à notre retour à l’université à la rentrée : gel hydroalcoolique, sens de circulation… Cela faisait des mois que l’on n’était pas retournés à l’université, et en y retournant, tout était différent», se rappelle-t-elle.

Si à l’issue du premier confinement, l’université avait décidé de ne pas faire passer d’examens supplémentaires aux étudiants, pendant le deuxième confinement, les épreuves se sont succédé, ce qui n’a pas été une mince affaire : «certains profs ont préparé des QCM à passer sur un logiciel de la fac, mais il y a eu beaucoup de surcharge des serveurs, car ils sont utilisés par tous les étudiants de l’Université de Poitiers.»

Comme de nombreux jeunes, Alexandra doute de la qualité de son diplôme, en passant la majeure partie du temps chez elle à suivre les cours depuis son ordinateur : «J'ai l'impression de travailler uniquement pour les devoirs, et que ces connaissances, je ne vais pas les retenir sur le long terme. J'ai donc l'impression que mon diplôme va être dégradé», déplore celle qui souhaiterait plus tard entrer dans une école d'ingénieur. Mais elle relativise : «nous avons quand même la chance de pouvoir aller à la fac pour pouvoir faire nos travaux pratiques de chimie, avec des attestations.»

La consolidation de ses engagements

La crise sanitaire n’a pas été l’unique sujet d’actualité à bouleverser l’année 2020. La crise climatique, ou encore les violences policières ont aussi été des sujets de réflexion pour l’étudiante, qui admet toutefois de pas être dans un environnement propice aux discussions politiques : «Dans le monde scientifique, il y a moins de politique, en tous cas je n'ai pas l'impression. Tout est toujours politisé, mais ça l'est moins selon les environnements. Quand je croise des jeunes à la sortie des facs d'histoire ou de lettres, on croise beaucoup de militants, raconte-t-elle. Dans ma filière, en chimie, on a moins cette culture politique.»

Un environnement moins propice au militantisme qui n’empêche pas la jeune femme d’être engagée dans sa vie quotidienne, notamment en faveur de l’environnement, même si elle estime qu’elle «n’en fait peut-être pas assez.» «Je ne me suis pas forcément découvert de nouvelles convictions, mais le confinement m'a permis de les cimenter, de les enrichir, de les nourrir.»

Elle estime que l’engagement de la jeunesse est précieux, voire indispensable : «C'est un droit qui au fur et à mesure devient un devoir. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on a l'impression de ne pas être entendus. C'est complexe, ce passage du droit au devoir. Devoir aller manifester, devoir partager des informations sur internet... C'est particulier.»

Les maux de notre société, exacerbés par la crise du coronavirus lors de cette année 2020, Alexandra ne leur trouve pas de responsable : «C'est un peu frustrant, on sait que ce n'est pas vraiment notre faute, si un jour on a mal fait le recyclage ou laisser couler l'eau trop longtemps sous la douche. Sur qui peut-on rejeter cette responsabilité ? Ce sont nos responsabilités en tant que citoyen, mais c'est très compliqué de trouver un responsable. C'est trop facile de dire que c'est de la faute de papi et mamie.», affirme-t-elle.

La patience et les relations humaines

La patience. Une qualité que Alexandra a pu cultiver, cultive toujours, dit-elle, lors de cette année 2020. «Cette année a été une grande leçon de patience. Moi qui suis de nature impatiente, ça n’a pas été évident», glisse-t-elle en riant.

Elle qui s’emportait facilement lors du premier confinement, quand les informations sur le virus manquaient encore, est plus sereine à présent, même si elle attend toujours impatiemment la fin de la crise sanitaire.

«L’autre leçon que j’ai tirée, c’est la beauté des relations humaines», termine-t-elle. «Même les plus petites relations sociales, ces quelques heures de sport par semaine avec des camarades que l’on ne connaît pas trop, ou la discussion avec la caissière avec qui on s’entend bien au supermarché, m’ont fait d’autant plus apprécier ce côté-là de la vie.»

* Le prénom a été modifié