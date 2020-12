Combien de personnes ont eu le coronavirus en France ?

Le 31 décembre 2019, il y a un an jour pour jour, la Chine déclarait avoir découvert une pneumonie virale. En quelques semaines, ce virus a commencé à faire des morts en Asie, puis dans le monde entier.

En France, il faudra attendre le 24 janvier pour voir les premiers cas officiels détectés sur le territoire français. La maladie s'est ensuite développée de manière exponentielle, entrainant deux confinements, une crise économique mondiale et des conséquences qui se feront ressentir pendant plusieurs années. Au 30 décembre 2020, 2.600.498 cas ont été décomptés en France selon les chiffres officiels.

Ce chiffre fait du pays le premier en nombre de cas en Europe, devant le Royaume-Uni et l'Italie. Au niveau mondial, si l'on en croit des chiffres de l'université John Hopkins, seuls les Etats-Unis, l'Inde, le Brésil et la Russie ont signalé plus de malades. À noter que l'on estime à 82,8 millions le nombre de cas dans le monde.

Le nombre de morts, en France, est lui de 64.381. À ce compte là, le Royaume-Uni (72.657) et l'Italie (73.604) s'en tirent moins bien que l'Hexagone. Les Etats-Unis restent le pays le plus meurtri, avec 342.414 morts depuis le début de l'épidémie.

Les scientifiques et les observateurs placent aujourd'hui beaucoup d'espoirs sur les différents vaccins, mis en circulation dans plusieurs parties du monde depuis quelques jours. Il ne faut cependant pas s'attendre à des résultats immédiats, puisque la capacité de production des doses n'est pas illimitée, et qu'il faudra de longs mois avant d'avoir une majorité de la population vaccinée, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. Les gestes barrières, les dépistages et la lutte contre la propagation devraient donc rester dans le quotidien des Français pour une bonne partie de l'année à venir.