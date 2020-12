Dons aux associations : dernier jour pour profiter d'une réduction fiscale cette année

Restos du coeur, Sidaction, Ligue contre le cancer, Secours catholique ou populaire... ce jeudi 31 décembre est le dernier jour pour faire des dons aux associations caritatives tout en bénéficiant d'allégements fiscaux au titre de l'année 2020. En effet, passé minuit, les sommes versées ne permettront plus de bénéficier de réduction fiscale pour l'année en cours.

Bien sûr, les versements effectués après cette échéance pourront toujours être déduits des revenus de 2021 selon les règles en vigueur.

En revanche, pour les contribuables qui souhaiteraient profiter des réductions fiscales sur leur impôt de 2020, il ne reste plus que quelques heures et il faut donc se dépêcher.

Comme l'explique le ministère de l'Economie, les dons aux associations d'intérêt général ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Un don de 50 euros ouvre par exemple droit à une réduction d'impôt de 33 euros, un don de 100 euros à une réduction de 66 euros, etc.

Bon à savoir : lorsque le montant des dons dépasse la limite de 20 % du revenu imposable, l’excédent est reporté sur les cinq années suivantes et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions, sauf cas particuliers.

Par ailleurs, le fisc fait la distinction entre les dons aux organismes d'intérêt général et les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté (qui leur fournit gratuitement des repas, un logement ou des soins).

Pour ces dernières structures, la réduction d'impôt sur le revenu est ici de 75 % du montant du don dans la limite d'un don maximum de 537 euros. La fraction au-delà de 537 euros ouvre droit à quant à elle en revanche à une réduction d'impôt «classique» de 66 % du montant donné.

Quelle marche à suivre ?

Alors comment, concrètement, doit-on procéder pour bénéficier de ces réductions fiscales ?

Tout d'abord, une fois le don effectué à l'organisme, celui-ci doit adresser au donateur, un reçu fiscal.

Ce document est à conserver précieusement afin de servir de justificatif.

Puis, après avoir reçu leur avis d'imposition 2021 au titre des revenus 2020 (généralement à l'été, NDLR) les contribuables devront procéder en ligne à leur déclaration de revenus annuelle.

En effet, la déclaration de revenus annuelle ne disparaît pas avec le prélèvement à la source.

Lors de leur déclaration en ligne, les contribuables doivent donc reporter le montant de leurs dons dans les cases correspondantes de la déclaration 2042 RICI.

Il y a la case 7UF pour les dons aux associations d'intérêt général en France, la case 7UD pour les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté en France, la case 7VA pour les associations situées dans un Etat européen ou encore la case 7UE en faveur de la reconstruction de Notre-Dame de Paris par exemple.

Des associations fragilisées par la crise sanitaire

A noter qu'en fin de la déclaration de revenus, le contribuable peut rédiger un texte libre à l'attention de l'administration fiscale, et en profiter ainsi pour indiquer le détail de ses dons aux associations (mais attention, cela ne dispense pas d'indiquer le montant des dons dans les cases correspondantes, il s'agit juste d'une possibilité de fournir des renseignements détaillés).

Avec la crise sanitaire et la crise économique qui l'accompagne, les associations ont plus que jamais besoin de la générosité des Français pour continuer d'aider les plus fragiles. Cela d'autant plus qu'elles ont dû mettre en place de nombreux programmes d'urgence qu'elles n'avaient pas prévu.

Elles espèrent donc que les allégements fiscaux prévus par la loi puissent motiver tous ceux qui le peuvent à les aider du mieux qu'ils peuvent dans cette épreuve.