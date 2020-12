Nouvel an : plusieurs départements interdisent la vente d'alcool

Pour limiter les soirées arrosées lors du réveillon du Nouvel an et éviter tout débordement, plusieurs départements français ont décidé d'interdire temporairement la vente d'alcool.

Dans les Pyrénées-Orientales, cette restriction est déjà entrée en vigueur. L'arrêté précise que «la vente d’alcool à emporter est interdite du 30 décembre 2020 à 20h au 1er janvier 2021 à 8h». Dans le Gard, il est interdit de vendre de l'alcool depuis ce jeudi 6h, jusqu'au lundi 3 janvier 6h.

Dans tous les autres départements, l'interdiction de la vente d'alcool à emporter n'entrera en vigueur que plus tard dans la journée de jeudi. Dans le Cantal, ce sera à partir de 12h. En Ille-et-Vilaine, à partir de 16h. Dans le Cher, la Loire, le Loiret et le Rhône, à partir de 17h. Dans les Côtes-d'Armor, la Manche et la Mayenne, à compter de 18h. Dans le Doubs, la Loire-Atlantique et la Seine-Maritime, à partir de 20h. Des restrictions de vente qui s'accompagnent dans la plupart des cas d'interdictions similaires concernant la consommation d'alcool sur la voie publique.

Une consigne de Gérald Darmanin

Si ces mesures sont le plus souvent motivées par le souci de préserver l'ordre public, la préfecture d'Ille-et-Vilaine justifie cette interdiction également par la pandémie de coronavirus. «La consommation d’alcool peut conduire à un relâchement des gestes barrières, ce qui pourrait contribuer à accélérer la circulation de la Covid-19 qui reste active sur le territoire», explique-t-elle dans un communiqué.

Les préfets qui ont mis en place une telle mesure sur leur territoire ont en fait suivi la consigne que Gérald Darmanin leur a transmise lundi. Dans sa note, révélée par l'AFP, le ministre de l'Intérieur demande aux représentants de l'Etat de prendre «à chaque fois que possible» des «arrêtés de vente d'alcool à emporter» pour la nuit de la Saint-Sylvestre.