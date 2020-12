Nouvel An : un nombre «énorme» de fêtes organisées

Malgré la pandémie de coronavirus qui continue de faire rage et les recommandations du gouvernement, un nombre «énorme» de fêtes sont prévues ce jeudi soir pour le réveillon du Nouvel An, affirme ce jeudi matin Thierry Fontaine, président de la branche nuit de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih).

«C'est énorme le nombre de soirées qui vont être organisées ce soir», estime-t-il sur Franceinfo. «Les gens veulent vraiment faire la fête. Ils veulent tirer un trait sur ce qui s'est passé en 2020», indique-t-il.

Le représentant du monde de la nuit, patron d'une discothèque à Lyon, se base sur les retours des loueurs de matériel partout en France, qui ont été «dévalisés» selon ses dires. Ceux-ci proposent à la location des packs pour l'organisation de soirées privées à 30, 60 ou même 100 personnes, affirme-t-il.

Soit des nombres très supérieurs à celui que recommande le gouvernement (six adultes maximum) pour éviter toute flambée des contaminations au Covid-19. Mais dans les faits, «il n’y a pas de sanction prévue» pour les participants à une soirée à plus de six personnes, assure le ministère de l'Intérieur. La police pourra tout de même intervenir pour tapage nocturne et vérifier depuis l'extérieur du logement le respect de la distanciation physique.

Dans une note transmise aux préfets en début de semaine, Gérald Darmanin leur demande malgré tout d'intervenir «dans les meilleurs délais», en cas de «fête clandestine». Les policiers vont faire «la chasse aux fêtes clandestines», a ainsi prévenu ce jeudi sur Franceinfo Stanislas Gaudon, délégué général du syndicat de police Alliance, tout en assurant que les contrôles seraient «ciblés sur des fêtes à grande échelle». «Bien sûr que le ministère de l'Intérieur en attrapera quelques-unes», croit Thierry Fontaine, de l'Umih-Nuit, mais bien peu par rapport au nombre global de soirées, estime-t-il.