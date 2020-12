Près de six Français sur dix se disent pessimistes pour l'année 2021

Après une rude année 2020, marquée par la pandémie de coronavirus, une majorité de Français pensent que cela ne va pas s'arranger en 2021. Ils sont en effet 57 % à se dire pessimistes pour l'année à venir, selon un sondage réalisé par Harris Interactive publié ce jeudi.

Jamais un tel niveau de pessimisme n'avait été affiché par les Français depuis les débuts de ce baromètre annuel il y a plus de dix ans. Le «record» datait jusque-là de l'année 2011, avec 55 % des sondés se disant pessimistes pour 2012. On trouve une proportion plus importante d'optimistes chez les hommes (47 %), chez les jeunes (50 % chez les moins de 35 ans) et chez les sympathisants de La République en marche (64 %).

Malgré son niveau record, ce degré de pessimisme pour 2021 reste largement inférieur à la perception très négative de l'année 2020. En effet, 82 % des Français estiment qu'ils ont passé une année négative. Un chiffre d'autant plus impressionnant qu'il n'avait jusque-là jamais dépassé les 54 % (en 2015, 2016 et 2018). Ce sentiment est «unanime et partagé au sein de toutes les catégories de population», note l'institut de sondage dans son rapport.

Sans surprise, les Français placent la lutte contre le Covid-19 tout en haut de la liste des priorités pour le gouvernement pour l'année 2021. Ils sont 73 % à juger cet enjeu prioritaire. La lutte contre le terrorisme figure à la deuxième place (67 %), devant le chômage (62 %). Au premier plan des priorités l'an dernier, le système social (notamment de santé et de retraites) ne figure cette année qu'en 5e place (- 7 points).

De l'optimisme sur aucun sujet

Les Français ne se montrent optimistes sur aucun des dossiers sur lesquels ils ont été interrogés. «Quel que soit le sujet, moins de la moitié des Français se montrent convaincus qu’il pourra aller en s’améliorant en 2021», indique Harris Interactive. Les enjeux qui recueillent le plus de confiance sont liés à la crise sanitaire actuelle, avec la lutte contre le Covid-19 (46 %) et la recherche et l'innovation (46 %).

Les 1.382 Français sondés, représentatifs de la population hexagonale âgée de 18 ans et plus, se montrent beaucoup plus pessimistes sur les sujets économiques (20 % d'optimistes sur le chômage, 24 % sur le pouvoir d'achat, 26 % sur la croissance économique) et sociaux (23 % d'optimistes sur l'immigration et les inégalités, 26 % sur l'insécurité).