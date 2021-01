DIRECT - Coronavirus : plus de 600 interpellations et 6.600 verbalisations pour ce réveillon sous couvre-feu

Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux Français, hier soir à 20 heures, au terme d'une année marquée par l'épidémie, et d'un réveillon du Nouvel An pas comme les autres. La campagne de vaccination a été lancée dimanche, dans deux établissements de Seine-Saint-Denis et de Côte-d'Or, et se poursuit cette semaine en Inde-et-Loire, à Lille et à Lyon.

19H20

Lors de la nuit du Nouvel An, marquée par quelques incidents et fêtes clandestines, les forces de l'ordre ont interpellé 662 personnes et dressé 6.650 verbalisations pour non-respect du couvre-feu, a indiqué vendredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. «Même si les incidents ont été moins importants que les années précédentes» des «individus ont pris à partie, parfois de manière très violente avec des usages de mortiers d'artifice, les forces de l'ordre», a dit le ministre dans un communiqué.

Il y a eu «662 interpellations» et «407 individus» placés en garde à vue, a-t-il ajouté.

Les forces de l'ordre ont aussi procédé à «45.400 contrôles» et ont dressé «6.650 verbalisations pour non-respect du couvre-feu», a détaillé le ministre. Il s'est félicité «que le couvre-feu a été particulièrement respecté à Paris, lieu habituel des rassemblements». Au cours de la nuit, 25 policiers et gendarmes blessés, a encore dit M. Darmanin, en apportant «tout son soutien aux personnels blessés dans l'exercice de leur fonction ainsi qu'à leurs proches».

18H47

Les États-Unis ont débuté l'année 2021 en franchissant vendredi un nouveau seuil sinistre avec 20 millions de cas recensés de Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence.

La première puissance mondiale déplore plus de 346.400 morts du coronavirus, ce qui en fait le pays le plus le plus endeuillé au monde par l'épidémie, en valeur absolue.

14H48

La pandémie a fait au moins 1.818.946 morts dans le monde pour plus de 82 millions de personnes contaminées, selon un bilan établi par l'AFP vendredi vers 11H00 GMT d'après des chiffres officiels.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (345.844) et de cas (19,97 millions), devant le Brésil (194.949 morts pour 7,67 millions de cas) et l'Inde (148.994 morts pour 10,28 millions de cas).

13H14

Gabriel Attal a annoncé un couvre-feu à 18h pour 15 départements, ce vendredi 1er janvier. Il sera effectif à partir de ce samedi 2 janvier.

Les départements concernés sont les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, le Doubs, le Jura, la Marne, le Haute-Marne, le Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Haute-Saône, les Vosges, le Territoire-de-Belfort, la Moselle, la Nièvre et la Saône-et-Loire.

13H02

La société allemande BioNTech a expliqué vendredi prévoir d'augmenter rapidement en Europe la production de son vaccin contre le Covid-19 développé avec son partenaire américain Pfizer, afin d'y combler un «manque» en l'absence d'autres vaccins approuvés.

Les deux laboratoires ont confirmé mardi la livraison de 300 millions de doses de leur vaccin à l'Union européenne. L'UE a exercé une option d'achat de 100 millions supplémentaires pour 2021, s'ajoutant aux 200 millions de doses initialement commandées dans le contrat signé en novembre.

12H09

La nuit du Nouvel An, sous couvre-feu pour cause d'épidémie de Covid-19, a été «globalement calme» malgré quelques incidents et «les craintes que l'on pouvait avoir», a indiqué vendredi l'entourage du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Sur l'ensemble du territoire, «la nuit, s'est, au vue des premières remontées, très bien passée», a ajouté l'entourage du ministre.

A Paris et en petite couronne, «globalement» la nuit a également été «calme», a-t-on précisé de même source. Un bilan consolidé des incidents doit être communiqué en fin de journée.

11H02

L'année 2021 commence comme 2020 a terminé, sous la menace d'une nouvelle flambée de l'épidémie de Covid-19 que les autorités tentent d'empêcher avec un couvre-feu renforcé ce week-end dans plusieurs départements.

08h46

Torpillé par la crise sanitaire, le marché automobile français s'est effondré de 25,5% en 2020, régressant à son niveau de 1975, selon des chiffres officiels publiés vendredi.

Quelque 1,65 million de voitures particulières neuves ont été mises en circulation l'année dernière, contre 2,2 millions en 2019, a précisé le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

Même «durant les crises des années 1990 ou 2000, on n'est jamais tombés en dessous de 1,7 million» d'unités écoulées, a déclaré à l'AFP le directeur de la communication du CCFA, François Roudier.

Le secteur a été victime de la fermeture des concessions et des usines pendant le premier confinement au printemps, et plus largement de l'attentisme des consommateurs sur fond de grave crise économique.

07h14

Des milliers d'habitants de Wuhan ont célébré dans la ferveur le passage en 2021, un an tout juste après le signalement à l'OMS des premiers cas de coronavirus dans cette ville du centre de la Chine.

Au douzième coup de minuit, la foule en liesse a lâché des ballons devant la tour de l'horloge du bâtiment des douanes, un des sites historiques de la métropole de 11 millions d'habitants.