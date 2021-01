Quel temps pour le Jour de l'an ?

Pour dire adieu à 2020, Covid oblige, les Français ont été priés de respecter le couvre-feu. Mais en attendant de savoir si, demain, samedi 2 janvier, celui-ci va être avancé dans certains départements à 18h au lieu de 20h, il est tout-à-fait possible de sortir faire un tour. Dès lors, quel temps va-t-il faire pour le Jour de l'an ?

Le premier jour de 2021 va s'accompagner d'un froid certain.

Sollicitée par CNEWS, la météorologiste Christelle Robert prévient en effet que «les températures seront généralement de 4 °C inférieures aux moyennes de saison sur tout le territoire».

Concrètement, alors que la veille on devait relever une température moyenne de 10 degrés maximum atteinte seulement dans le Sud-Est du pays et en Corse, la maximale ne devrait guère dépasser les 9 °C à Nice en journée.

Ailleurs, on devrait relever dans l'après-midi 3°C seulement à Paris, 1 °C à Aurillac (minimale ex-aequo avec Belfort et Bourg-Saint-Maurice) ou encore 4 °C à Rennes.

Des températures propices aux gelées matinales

Des températures propices aux gelées qui devraient s'accentuer encore dans les prochaines heures et les prochains jours.

«A ce stade, on sait même que la journée la plus froide devrait être le mardi 5 janvier. Ce jour-là on attend de 4 °C à 5 °C sous les moyennes de saison au nord, et jusqu'à 6 °C sous les moyennes de saison au sud», décrypte Christelle Robert.

Ce faisant, Météo-France prévoit mardi prochain une température moyenne de -1 °C au nord et -2 °C au sud.

Un mercure ces temps-ci nettement orienté à la baisse et qui s'explique par un fond d'une masse d'air froide d'origine polaire déferlant sur la France après la tempête Bella.

Localement, des chutes de neige ou des pluies verglacées ne sont donc pas non plus à exclure.