DIRECT - Coronavirus : plus de 20 millions de cas aux Etats-Unis, retards dans la vaccination

De nombreux pays du monde ont mis la sourdine aux célébrations du Nouvel An, entrant vendredi 1er janvier en 2021 sous l'influence de la pandémie. En France, la campagne de vaccination a été lancée dimanche, dans deux établissements de Seine-Saint-Denis et de Côte-d'Or, et se poursuit cette semaine en Inde-et-Loire, à Lille et à Lyon.

07h36

Plus de 20 millions de cas de Covid-19 recensés aux Etats-Unis, retards dans les campagnes de vaccination dans de nombreux pays: 2021 a commencé sous de mauvais auspices, refroidissant les espoirs d'embellie en cette nouvelle année.

La flambée de l'épidémie ne donne aucun signe de ralentissement aux Etats-Unis, le pays le plus endeuillé du monde avec plus de 347.500 morts du virus. La première puissance mondiale avait atteint la barre des 10 millions de cas détectés le 9 novembre, et le rythme des nouvelles infections s'est emballé depuis.

Ce spectaculaire rebond de l'épidémie depuis l'automne a été aggravé par les déplacements de millions d'Américains pour la grande fête familiale de Thanksgiving fin novembre et les réjouissances de fin d'année, malgré les nombreux appels des autorités à rester chez soi.

06H12

Margrethe II, la très populaire reine du Danemark, a reçu une première injection du vaccin contre le Covid-19, a annoncé vendredi la maison royale. La souveraine a fêté en 2020 ses 80 ans.

05h45

La Norvège rend obligatoires samedi les tests de dépistage du Covid-19 à l'entrée sur son territoire. Cette décision intervient après la découverte de cinq cas de Covid-19 liés au nouveau variant du coronavirus apparu au Royaume-Uni.