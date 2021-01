Fête sauvage en Bretagne : la rave-party est terminée, plus de 1.200 verbalisations effectuées

La rave-party qui se déroulait depuis la soirée du réveillon du 31 décembre, à Lieuron, dans le sud de Rennes, est terminée. Le son a été coupé, ce samedi 2 janvier, les fêtards ont quitté les lieux. Plus de 1.200 verbalisations ont été effectuées.

Au petit matin, dès 05h30 selon la préfecture d'Ille-et-Vilaine, les premiers fêtards ont commencé doucement à quitter les lieux.

«A 10H15 ce 2 janvier le site est sous contrôle des forces de l'ordre. Plus de 1.200 verbalisations effectuées», a expliqué la préfecture.

Emmanuel Berthier, préfet de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine : « Nous sommes bien au-delà à cette heure des 1.200 verbalisations », à propos de la Rave Party à Lieuron pic.twitter.com/v1oppEd5OL — CNEWS (@CNEWS) January 2, 2021

Les verbalisations sont notamment pour «non respect du couvre-feu, non port du masque et participation illicite à un rassemblement».

«Camion, matériel de sons et générateurs ont été saisis dans le lieu de la #raveparty illégale. L’enquête se poursuit et les gendarmes poursuivent leurs investigations et leurs contrôles afin que cet événement illicite soit durement sanctionné», a tweeté de son côté, samedi matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

+ de 1200 verbalisations sont mises aux participants de la #raveparty illégale de #Lieuron. Les gendarmes continuent les contrôles et poursuivent les organisateurs. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 2, 2021

Camion, matériel de sons et générateurs ont été saisis dans le lieu de la #raveparty illégale. L’enquête se poursuit et les gendarmes poursuivent leurs investigations et leurs contrôles afin que cet événement illicite soit durement sanctionné. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 2, 2021

une enquête ouverte

Gérald Darmanin avait convoqué vendredi soir à Beauvau une réunion sur cette rave avec le préfet et des membres du cabinet afin de parvenir «au rétablissement d’une situation normale», avait-il écrit sur son compte Twitter.

Des renforts de gendarmerie sont arrivés sur place samedi matin. En nombre, les gendarmes ont resserré peu à peu le dispositif autour du lieu de la fête. Arrivés dans les hangars les forces de l'ordre ont réveillé les derniers teufeurs et les ont regroupé pour les contrôler, le tout dans le calme.

Rave Party : les forces de l'ordre investissent les lieux pic.twitter.com/K7QSaPODqC — CNEWS (@CNEWS) January 2, 2021

Une enquête a été ouverte pour «organisation illicite d’un rassemblement festif à caractère musical», «violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique», «dégradation du bien d’autrui en réunion» ou encore «travail dissimulé», «tenue illicite d’un débit de boissons» et «infractions à la législation sur les stupéfiants et notamment la facilitation de l’usage».