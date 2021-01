Coronavirus : les médecins percevront 5,40 euros pour chaque patient vacciné et répertorié

La campagne de vaccination française contre le coronavirus se poursuit malgré les critiques et pour assurer son suivi, un fichier répertoriant les personnes vaccinées, le «SI Vaccin Covid», doit être mis en place demain, lundi 4 janvier. La procédure, décrite sur le site de l'assurance maladie Ameli.fr, précise que les médecins percevront 5,40 euros pour chaque patient inscrit.

Le «SI Vaccin Covid» répertoriera les noms, prénoms, âge, date et lieu de vaccination, mais aussi le type de vaccin utilisé ainsi que le médecin ayant procédé à l'injection. Autant d'informations qui soulèvent des inquiétudes en matière de protection des données et de secret médical.

Pourtant le document a été validé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) le 29 décembre dernier. Un décret publié samedi 26 décembre au journal officiel précise que le «SI Vaccin Covid» aidera à la «mise en oeuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales contre la Covid-19».

Ainsi la rémunération de 5,40 euros attribué aux médecins pour chaque patient vacciné et inscrit au fichier doit servir d'encouragement à la vaccination et au suivi. Le site de l'assurance maladie indique que ce forfait alloué aux praticiens sera versé «une fois par mois, aux alentours du 15 du mois, pour les saisies relatives au mois précédent».

Interrogé par RTL, Alain Fischer, chargé de conduire la campagne française de vaccination, a promis que ce fichier ne remettra «pas en cause le secret médical». Il estime que «SI Vaccin Covid» sera un outil clé dans la lutte contre le coronavirus en donnant «la possibilité aux patients et aux soignants d'alerter si on constate des effets secondaires inattendus».