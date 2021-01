DIRECT - Coronavirus : Boris Johnson envisage de plus strictes restrictions en Angleterre

De nombreux pays du monde ont mis la sourdine aux célébrations du Nouvel An, entrant vendredi 1er janvier en 2021 sous l'influence de la pandémie. En France, la campagne de vaccination a été lancée dimanche dernier, dans deux établissements de Seine-Saint-Denis et de Côte-d'Or.

13H18

La préfecture du Doubs a annoncé dimanche avoir pris des arrêtés de mise à l'isolement à l'encontre de 48 vacanciers français de retour de Suisse et ne pouvant présenter un justificatif de test négatif au Covid-19.

«Ces arrêtés ont été pris dans un contexte de retour en France de personnes s'étant rendues en Suisse dans des zones à risque, dans des stations de ski», a déclaré à l'AFP le directeur de cabinet du préfet du Doubs et sous-préfet, Jean Richert, confirmant une information de France Bleu Belfort-Montbéliard.

12H23

Le Premier ministre Boris Johnson a averti dimanche que des restrictions plus sévères pourraient être décidées en Angleterre pour combattre la rapide progression du nouveau coronavirus, attribuée en partie à un nouveau variant du virus.

Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus endeuillés en Europe par le virus, avec 74.570 morts. En l'espace de 24 heures, 57.725 personnes supplémentaires ont été testées positives au virus, selon les dernières données officielles communiquées samedi.

10H15

L'Egypte a autorisé l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire chinois Sinopharm, a annoncé la ministre égyptienne de la Santé et de la Population Hala Zayed.

«L'autorité égyptienne des médicaments a approuvé samedi le vaccin chinois Sinopharm», a annoncé le soir même Mme Zayed sur la chaîne MBC Mas

08h36

La vaccination va commencer en Inde. Le pays a autorisé l'utilisation, «pour des situations d'urgence», de deux vaccins contre le Covid-19, l'un développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford et l'autre par la firme pharmaceutique indienne Bharat Biotech, a annoncé dimanche 3 janvier l'autorité locale de régulation du médicament.

Le Premier ministre Narendra Modi a estimé que cette approbation, selon une procédure accélérée, constituait «un tournant décisif pour renforcer l'esprit de combat» et pour «accélérer la marche vers une Nation plus saine et débarrassée du Covid».

08H28

La nouvelle année démarre sous pression sur le plan sanitaire : de Bangkok à Athènes, de nombreux pays ont durci les restrictions face au coronavirus, dont le nombre de cas a passé la barre des 20 millions aux Etats-Unis où la pandémie ne faiblit pas.

Après un certain assouplissement toléré pour les fêtes de fin d'année, la France et la Grèce ont durci leurs restrictions, alors que Bangkok met un éteignoir sur sa célèbre vie nocturne et que Tokyo réclame l'état d'urgence.

A Gibraltar, c'est un nouveau confinement de deux semaines qui est imposé depuis samedi, en raison d'un doublement des cas en un mois pour lequel le nouveau variant du virus identifié au Royaume-Uni est soupçonné.

07h15

Les Etats-Unis ont battu samedi un nouveau record du nombre de contaminations quotidiennes au Covid-19, avec 277.346 nouveaux cas, selon l'Université Johns Hopkins, dont les bilans font référence.

Les Etats-Unis, de loin le pays le plus durement frappé par le coronavirus, recensent un total de 20,38 millions de cas depuis le début de la pandémie et 349.920 morts. Pour la seule journée de samedi, 2.378 personnes sont décédées du Covid-19 dans le pays.

05H45

La police catalane a mis fin samedi à une rave party sauvage qui se tenait avec environ 300 fêtards depuis 40 heures pour fêter le Nouvel An dans un hangar près de Barcelone en pleine pandémie.