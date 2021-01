Guyane : une mère et sa fille accouchent le même jour, à quelques heures d’intervalle

Un Nouvel An inoubliable. En Guyane, une mère et sa fille ont accouché le même jour au centre hospitalier de Cayenne. Les deux femmes ont toutes deux donné la vie ce vendredi 1er janvier 2021 à quelques heures d’intervalle.

Jennyfer a mis au monde une petite fille prénommée Jamila. Peu de temps après, sa mère, Lucineide, âgée de 38 ans, a accouché de son sixième enfant. Elle a donné naissance à un petit garçon, Mayron, qui est donc l’oncle de Jamila.

Les deux femmes savaient que les naissances seraient proches, mais elles étaient loin d’imaginer que cet heureux évènement arrivait exactement le même jour. «C’est un truc incroyable», a déclaré Jennifer auprès de Guyane la 1ère.

Depuis, la mère et la fille ont créé des liens encore plus forts. «Je me suis rapproché de ma mère, on est plus complice, a-t-elle ajouté. Elle est aussi devenue une amie pour moi et je suis très contente d’avoir accouché en même temps qu'elle, ça me rend fière, ça me rend plus grande, plus adulte, c’est plus de responsabilités».

Pour Lucineide, qui est désormais deux fois grand-mère, cette journée était «magnifique». «Je voulais voir ça depuis le début. Voir ma fille accoucher… Double cadeau, une fille, un garçon, le 1er janvier, ma petite-fille», a-t-elle confié de son côté.