La mise en garde de Philippe Martinez à Emmanuel Macron

Le patron de la CGT Philippe Martinez envoie un message au président de la République et promet des manifestations à la fin du mois de janvier.

Deux secteurs d’activité sont principalement ciblés : l’éducation et l’énergie. Des mobilisations auront lieu, promet le responsable syndical, respectivement les 26 et 28 janvier. «Mais aussi contre les fermetures de site et pour de meilleurs salaires», lance Philippe Martinez dans le Journal du dimanche.

Le chef de file de la CGT, pour ses premières déclarations en 2021, souhaite mettre en garde le gouvernement : «Il y a beaucoup de colère concernant la situation sociale et d'inquiétude pour la santé.»

Des manifestations interprofessionnelles sont donc à prévoir, et la CGT sera rejointe par des organisations de jeunesse, mais aussi par la fédération syndicale unitaire (FSU) et par le syndicat Solidaires.

La réforme des retraites, un pari «très risqué» pour la CGT

Philippe Martinez estime que l’épidémie de Covid-19 a mise en lumière «des maux qu'on pointait depuis longtemps déjà : la saturation des hôpitaux, la précarité de l'emploi, l'absence de conditionnalité aux aides publiques». Concernant la campagne de vaccination qui vient de débuter, il lance que la décision de se faire administrer le vaccin «appartient à chacun». Même si le leader de la CGT annonce que lui le fera.

Enfin, Philippe Martinez intime au gouvernement de ne pas remettre sur la table le dossier épineux de la réforme des retraites : «Si pour diminuer la pauvreté, redonner du pouvoir d'achat et sauvegarder l'emploi, le gouvernement considère que la seule solution reste de réformer les retraites, il joue avec le feu et fait un pari risqué. Très risqué.» Un sujet qui avait largement animé le début de l’année 2020, en sera-t-il de même en 2021 ?