Une jeune femme rouée de coups pour un téléphone portable dans le RER A

Ils voulaient lui voler son téléphone portable et n'ont pas hésité à faire preuve d'une violence terrible. Samedi 2 janvier vers 16 heures, une jeune femme de 19 ans a été attaquée par huit personnes alors qu'elle voyageait dans le RER A.

Le groupe d'agresseurs était composé de sept hommes et une femme, âgés de 15 à 18 ans et tous connus défavorablement des services de police. Six sont originaires de la Seine-Saint-Denis tandis que les deux derniers individus viennent respectivement de l'Oise et de la Belgique, à Charleroi.

Trainée au sol et frappée violemment, la victime a notamment reçu de nombreux coups de pied. Après lui avoir subtilisé son téléphone portable, les agresseurs se sont enfuis en direction de Maisons-Laffitte (Yvelines).

Ils ont néanmoins été rattrapés par les policiers de la brigade anticriminalité et du groupe de sécurité de proximité de Sartrouville qui ont utilisé le système de géolocalisation du téléphone volé pour les retrouver.

En attendant d'être déférés devant le parquet, ces huit individus ont été placés en garde à vue au commissariat de Sartrouville. Selon les informations du Parisien, la police tente maintenant de déterminer s'ils sont les auteurs d'autres agressions survenues dans le secteur.