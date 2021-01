Accélération de la vaccination : voici le nouveau calendrier voulu par le gouvernement

Mis en difficulté par la faiblesse du lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus (un peu plus de 500 personnes actuellement), le gouvernement a décidé de réagir en modifiant son calendrier initial.

Au début du mois de décembre, un agenda avait été communiqué. Dans un premier temps, les résidents des Ehpad et le personnel soignant à risque devaient recevoir les doses. Dans un deuxième, il s’agissait du tour de l’ensemble des professionnels de santé et de toute la population senior, à partir de fin février-début mars. Le reste des Français devaient attendre la phase 3, après le printemps, pour y avoir accès.

Tous les Français «à risque» concernés dès janvier

La plus grande modification voulue par l’exécutif est d’avancer la phase 2, qui concerne les personnes «à risque», au même moment que la première. Ainsi, la vaccination de l’ensemble des travailleurs de la santé (avec priorité aux plus de 50 ans) doit démarrer dès maintenant, a annoncé Olivier Véran. Soit deux mois en avance. Les personnes âgées (plus de 75 ans d’abord, puis plus de 65 ans) seront, elles, concernées à la fin janvier, un mois avant la date initialement prévue, selon Le Parisien.

14 millions de personnes prioritaires avant la phase 3

Avec cet ajustement, le gouvernement fait en sorte que 14 millions de Français sont désormais susceptibles d’être vaccinés à partir des prochains jours, au lieu du petit million comme imaginé au début (avec seulement les Ehpad et le personnel soignant à risque). L’objectif de cet élargissement est évidemment de voir le compteur de vaccinés se mettre enfin à décoller.

Pour le reste de la population française, la période à attendre ne devrait cependant pas changer, malgré cette fusion des phases 1 et 2. La fin du printemps est toujours visée par les autorités, en commençant par les personnes âgées de 50 à 64 ans et celles travaillant dans des secteurs essentiels, comme la sécurité, l’éducation ou l’alimentaire.