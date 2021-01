Coronavirus : la région parisienne devrait atteindre «5.000 vaccinations par jour d'ici à la fin de la semaine»

Après les premières injections réalisées fin décembre, le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus se lance doucement à Paris et dans sa région. Avec des idées qui émergent et des interrogations qui demeurent.

Depuis quelques jours, les personnes prioritaires ont commencé à recevoir les premières doses dans la capitale. Des résidents de trois Ehpad du 13e arrondissement ont été vaccinés le 30 décembre. Samedi 2 janvier, un centre de vaccination a ouvert pour les soignants de plus de 50 ans au sein de l'Hôtel-Dieu.

Environ 150 employés de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) y ont ainsi été vaccinés ce week-end. «Ce dispositif connaît une bonne montée en puissance, puisque 500 vaccinations y ont été réalisées ce lundi, et on devrait arriver à 1.000 d'ici à la fin de la semaine», indique à CNews Anne Souyris, adjointe d'Anne Hidalgo en charge de la santé et des relations avec l'AP-HP.

Outre cet hôpital du centre de Paris, «l'AP-HP va déployer 5 ou 6 centres pour les soignants sur l'ensemble de l'Ile-de-France, qui devraient permettre d'atteindre 5.000 vaccinations par jour d'ici à la fin de la semaine», selon Anne Souyris.

Environ 110.000 personnes prioritaires en Ile-de-France

Sur le papier, ce rythme pourrait suffire à boucler cette phase I de la campagne d'ici à la fin du mois de janvier. Au total, la région parisienne compte en effet 700 Ehpad, qui accueillent environ 60.000 résidants. Quant à l'effectif des soignants âgés de plus 50 ans, il s'élève à 50.000 personnes, selon Aurélien Rousseau, le directeur de l'Agence de santé francilienne. Soit près de 110.000 personnes prioritaires en Ile-de-France.

A condition que la logistique suive. Dans ses frigos, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dispose actuellement de 19.500 doses et devrait être réapprovisionnée «dans la semaine», d'après Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP. «Nous n'avons aucune inquiétude pour les premières semaines de livraison», a-t-il tenu à rassurer ce lundi 4 janvier dans Le Monde.

L'objectif de vacciner rapidement un tiers des parisiens, comme l'envisageait l'équipe d'Anne Hidalgo en novembre, semble néanmoins s'éloigner un peu plus chaque jour. «Nous espérons toujours. Nous sommes très proactifs, nous nous organisons, nous mettons en place les équipes, nous proposons des lieux. Mais avoir 30 % de vaccinés au mois de mars dépend de l'Etat. Sans les doses, nous ne pouvons rien faire. La vaccination est une politique d'Etat», rétorque Anne Souyris.

D'autant que la mairie de Paris plaide pour un élargissement du public prioritaire. «Il faudrait que tous les soignants soient rapidement concernés, pas seulement les plus de 50 ans. Ce sont eux qui vont être responsables du bon déroulement des phases suivantes», argumente l'adjointe parisienne à la santé.

De plus, face aux inquiétudes sur la propagation du virus dans les établissements scolaires, l'adjoint à l'éducation, Patrick Bloche, a demandé ce lundi que les enseignants et les personnels de la ville «qui le souhaitent» soient eux aussi prioritaires. Une réunion tripartite entre la mairie de Paris, l'Agence régionale de santé et le rectorat devrait avoir lieu sur le sujet dans les jours à venir.

Reste un problème épineux à résoudre, celui des lieux de vaccination, le vaccin Pfizer nécessitant d'être maintenu à -80 °C. En novembre, en réponse à une demande de l'Etat, la mairie de Paris avait identifié cinq endroits, comme des gymnases, qui pourraient servir de «vaccinodromes». Une proposition restée sans suite pour le moment. La donne pourrait toutefois rapidement évoluer, Olivier Véran ayant fait savoir le 31 décembre que des «centres de vaccination» ouvriront «avant début février».

Des centres de vaccination dans les mairies d'arrondissement ?

En attendant, la capitale propose désormais d'installer des centres de vaccination dans les mairies d'arrondissement, voire dans des centres ou des maisons de santé de la ville. «Cette alternative nous semble efficace, car elle permettrait d'allier l'efficacité du regroupement et la confiance qu'on a dans son médecin généraliste», indique l'adjointe Anne Souyris.

Un dispositif qui ne serait pas sans rappeler celui de la première période de l'épidémie, quand des mairies avaient accueilli des centres de dépistage ou de consultation. Ce projet aurait également la faveur de l'opposition. Rachida Dati, leader de la droite dans la capitale, a envoyé un courrier à Anne Hidalgo ce lundi 4 janvier pour faire savoir que «les maires d'opposition» sont «prêts à recevoir ces centres sur des sites adaptés».

A moins qu'une autre idée n'émerge entre temps. Cette solution miracle pourrait par exemple provenir du «conseil consultatif» de la ville de Paris sur le coronavirus, évoqué pour la première fois début octobre et qui serait enfin sur le point d'entrer en fonction. Selon Anne Souyris, ses «25 à 30 membres» devraient en effet «se réunir pour la première fois vendredi 15 janvier».