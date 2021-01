Coronavirus : l’allongement des vacances d’hiver, scénario possible selon Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer a estimé ce mardi qu’un allongement des vacances scolaires d’hiver était un scénario possible s’il fallait faire face à une prochaine troisième vague.

Bien qu’il ait réaffirmé son objectif de garder les plus jeunes à l’école autant que possible, en justifiant que «le risque de contamination est beaucoup plus fort en dehors du cadre scolaire qu’à l’intérieur», le ministre a reconnu qu’il était envisageable de leur accorder des jours de vacances supplémentaires en février et mars, si la situation se dégrade.

«On est forcément ouvert à tous les scénarios», a-t-il indiqué sur Europe 1. «S’il le fallait, on serait capables de faire des choses comme ça». Cela permettrait alors de laisser les écoliers plus longtemps chez eux, alors que la question d’un troisième confinement commence à se poser face aux craintes de voir les nouveaux variants de Covid-19 se diffuser dans le pays.

Si une troisième vague arrive, quelles solutions pour l'école ?Jean-Michel Blanquer "Le scénario est de maintenir le calendrier, mais on peut faire des choses comme ça (allonger les vacances d'hiver.)."#Europe1 pic.twitter.com/Fh3S1JF3sW — Europe 1 (@Europe1) January 5, 2021

Pour rappel, les vacances d’hiver sont prévues du 6 au 22 février pour la zone A, du 13 février au 1er mars pour la zone C et du 20 février au 8 mars pour la zone B.