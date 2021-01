Coronavirus : Nice prépare la vaccination pour tous

Plus de 20.000 Niçois ont déjà rempli le formulaire de préinscription en ligne lancée le 16 décembre dernier par la métropole et la ville, en partenariat avec l’ARS.

Cette plate-forme de recensement doit permettre à la collectivité d'établir le moment venu une cartographie des zones où le besoin est le plus important afin de mettre en place les moyens logistiques nécessaires à la vaccination pour tous.

Bien qu’il n’est pas obligatoire de s’y inscrire pour avoir accès à la vaccination auprès d’un praticien de santé, l’ouverture de la plate-forme en ligne lancée par la ville semble susciter l’adhésion au sein de la population Niçoise. «Je travaille au contact du public à l’aéroport et je suis allergique. Mon épouse est asthmatique, confie David qui vient de s’y inscrire en famille. Au vu de nos pathologies respectives, contracter le Covid présente de réels risques. Nous avons évalué du rapport bénéfice-risque de la vaccination. Et il n’y a pas photo. Avant de prendre notre décision, nous nous sommes sérieusement renseignés. Nous avons confiance. Il faut se faire vacciner car c’est le seul moyen de nous protéger de cette épidémie. Refuser la vaccination serait irresponsable».

«On entend beaucoup de bêtises et de choses fausses au sujet de la vaccination»

Kévin avance lui d’autres arguments pour justifier sa démarche. «Je suis souvent amené à voyager à l’étranger pour mon travail, explique cet ingénieur en informatique de 38 ans. Je suis persuadé que la vaccination sera bientôt obligatoire pour entrer dans certains pays, notamment asiatiques. Dans le tiers monde, on ne retrouve d’ailleurs pas cette méfiance vis-à-vis de la vaccination. Là-bas, les gens savent bien que les vaccins sauvent des vies. Enfin, je n’ai pas envie de devenir contaminant pour mes proches et plus particulièrement pour ceux qui ont une santé fragile».

Protéger son entourage, c’est une des raisons essentielles qui poussent les pro-vaccination à prendre les devants.

Les principaux intéressés seront contactés par la collectivité

«Il n’y a rien d’exceptionnel dans ma démarche, précise Denis, un ancien scaphandrier à la retraite. On entend beaucoup de bêtises et choses fausses au sujet de la vaccination. Il est vrai que la mise sur le marché est allée très vite mais cela ne semble pas si étonnant vue la mobilisation du monde médical et scientifique à l’échelle de la planète face à l’urgence de la situation pour sauver des vies ».

Après avoir rempli le formulaire de préinscription en ligne, les principaux intéressés seront contactés par la ville de Nice ou la Métropole afin de connaître leur situation (âge, comorbidité, profession…) et être informés de la disponibilité des vaccins. Or, l’attente peut durer plusieurs semaines, précise t-on sur le site de la municipalité.