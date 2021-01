Couvre-feu à 18h dans les Alpes-Maritimes : les commerçants tentent de s’adapter

Depuis le 2 janvier, un nouveau couvre-feu à 18h (contre 20h auparavant) est mis en place dans les Alpes-Maritimes.

Pour certains commerçants comme les bureaux de tabac, les coiffeurs, ou encore les grandes surfaces, c’est une tranche horaire importante qui est impactée. Cette nouvelle restriction est un énième coup dur. « 25 % de ma clientèle vient après le boulot, raille cette employée d’une boutique de prêt à porter du centre-ville de Cannes. Des personnes qui commencent tôt le matin et qui font leurs courses avant de rentrer ne viendront plus : faire du shopping en regardant sa montre, ce n’est pas vraiment agréable ».

«Il a fallu changer tout notre planning et réorganiser notre équipe » explique ce salarié d’une épicerie bio au port de Nice. « Depuis samedi on ouvre le magasin une heure plus tôt et on commence à ne plus accepter la clientèle vers 17h40, les habitués ne sont pas contents, ça râle beaucoup », raconte-t-il.

D’autres ont décidé de faire journée continue pour tenter de compenser, à l’image de ce pâtissier installé à Cagnes-sur-Mer dont l’enseigne reste ouverte entre midi et deux. « Ce n’est pas plus mal finalement, les clients sont plutôt satisfaits », assure celui qui n’a pas l’impression d’avoir perdu au change.

La crainte d’un troisième confinement

Ceux qui scrutent de près la situation sanitaire du pays relativisent néanmoins cette nouvelle mesure. «Je préfère fermer à 18h que de ne pas ouvrir du tout ! » souligne ce coiffeur. «L’important, c’est d’essayer de ne pas continuer à trop puiser dans la trésorerie au risque de ne plus pouvoir faire face ». « L’année 2020 a été très difficile avec de très faibles rentrées d’argent si la situation ne s’arrange pas, je vais devoir mettre la clé sous la porte malgré les aides promises par le gouvernement», confie cette autre commerçante cannoise.

Tous craignent surtout que la situation s’aggrave de nouveau, et qu’un nouveau confinement soit finalement décrété fin janvier, ce qui représenterait un coup dur, en pleine période des soldes.