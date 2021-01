Covid-19 : Éric Ciotti critique le conseil citoyen sur la stratégie vaccinale

Pour Eric Ciotti, député de la première circonscription des Alpes-Maritimes et le président du groupe LR à l’Assemblée Nationale Damien Abad, le conseil citoyen, voulu par Emmanuel Macron pour accompagner la stratégie vaccinale de la France contre le Covid-19, n’est pas légitime

Trente-cinq citoyens de tous âges et de toutes conditions sociales tirés au sort et chargés d’observer la stratégie de l’État en matière de vaccination contre le Covid-19 afin de rendre des avis et des préconisations. Tel est le principe du conseil citoyen imaginé par le président de la République alors que la campagne vaccinale de la France est critiquée pour sa lenteur. Ce groupe, dont le travail n’aura qu’une valeur consultative, doit commencer à se réunir dès le 16 janvier. Mais il fait d’ores et déjà l’objet de critiques de la part de l’opposition, notamment à l’Assemblée nationale. Chez Les Républicains, c’est Éric Ciotti et Damien Abad qui mènent la fronde. Les deux parlementaires remettent en question la légitimité de cette nouvelle instance.

«Il n’appartient pas à quelques Français tirés au sort de se prononcer sur le bien-fondé de la stratégie vaccinale»

«En confiant le soin à trente-cinq Français tirés au sort d’analyser l’incompréhensible stratégie vaccinale déployée dans le pays, le gouvernement ne manque pas seulement de respect à la représentation du peuple mais au peuple lui-même, explique Éric Ciotti dans un communiqué de presse. Il reconnait implicitement une défiance légitime de l’opinion envers l’impéritie manifeste qui caractérise sa gestion de l’épidémie depuis le début de la crise ». Pour le rapporteur de la mission d’information parlementaire sur le Covid-19, «il n’appartient pas à quelques Français tirés au sort de se prononcer sur le bien-fondé de la stratégie vaccinale retenue par les autorités gouvernementales. C’est en revanche le devoir et l’honneur de la Représentation nationale de révéler l’impasse dans laquelle s’enferre une classe dirigeante qui se cramponne».

«Une forme d’impuissance de nos décideurs qui disaient avoir tiré toutes les leçons de la crise sanitaire»

En outre les deux élus réclament toujours l’audition du Ministre de la Santé Olivier Véran par la Mission sur l’épidémie de coronavirus. «La lenteur et l’incohérence flagrante du déploiement du vaccin en France, un jour ‘assumé’ et le lendemain ‘injustifié’, trahit en réalité une forme d’impuissance de nos décideurs qui disaient avoir tiré toutes les leçons de la crise sanitaire», écrivent-ils dans un courrier adressé au Premier ministre Jean Castex.