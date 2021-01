DIRECT - Coronavirus : les Français qui souhaitent être vaccinés pourront s'inscrire pour prendre rendez-vous, annonce Olivier Véran

La nouvelle année démarre sous la pression de la pandémie de coronavirus et de nombreux pays, dont la France, durcissent les restrictions. Les espoirs nourris par l'arrivée des vaccins ont de leur cÎté été refroidis par la lenteur de la campagne de vaccination.

12h18

Le premier vaccin chinois officiellement approuvé contre le Covid-19 est efficace contre les nouvelles souches du virus, a assuré mardi l'un de ses concepteurs.

12h17

Les plus de 250.000 pompiers de France sont prĂȘts Ă se mobiliser aux cĂŽtĂ©s de l'Etat pour aider Ă accĂ©lĂ©rer la vaccination contre le Covid-19, a annoncĂ© leur fĂ©dĂ©ration.

Tout comme les associations de collectivitĂ©s locales (maires, dĂ©partements, rĂ©gions), la FĂ©dĂ©ration nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) souhaite "ĂȘtre associĂ©e Ă l'organisation et au dĂ©ploiement de cette campagne (...) dans le cadre d'une gestion de proximitĂ©".

12h13

Le Premier ministre Jean Castex a dĂ©noncĂ© mardi Ă Toulon des "polĂ©miques stĂ©riles" qui "n'ont jamais sauvĂ© aucune vie", au moment oĂč l'exĂ©cutif est accusĂ© de lenteur et de manque d'anticipation sur la stratĂ©gie de vaccination contre le Covid-19.

Le chef du gouvernement, resté silencieux ces derniers jours sous ce déluge de critiques, a confirmé qu'il tiendrait une conférence de presse jeudi avec le ministre de la Santé Olivier Véran et qu'il s'exprimerait "longuement" sur "le déploiement de la vaccination", à l'occasion d'un point de presse aprÚs un discours devant des élus de la région Provence-Alpes-CÎtes d'Azur.

11h42

Le laboratoire BioNTech a prévenu que l'efficacité maximale de son vaccin contre le Covid-19 n'était pas démontrée si la deuxiÚme injection est retardée, stratégie appliquée ou envisagée par plusieurs pays pour vacciner plus de personnes.

"L'efficacité et la sécurité du vaccin n'ont pas été évaluées pour d'autres calendriers de dosage" que les deux injections espacées de 21 jours appliquées lors de l'essai clinique, a expliqué l'entreprise allemande, qui a développé avec l'américain Pfizer le premier vaccin autorisé aux Etats-Unis et dans l'UE.

10h53

Un pharmacien américain qui a détruit des centaines de doses de vaccin contre le coronavirus le mois dernier était "un conspirationniste" convaincu que ces vaccins étaient dangereux, ont annoncé les autorités américaines.

Steven Brandenburg, qui travaillait de nuit au centre médical Aurora à Grafton, dans le Wisconsin (Nord), avait retiré 57 fioles du vaccin Moderna, contenant chacune une dizaine de doses, des réfrigérateurs de ce centre car il pensait que le vaccin pourrait modifier l'ADN humain.

Certains de ces vaccins inertes ont Ă©tĂ© administrĂ©s ensuite Ă des personnes qui n'ont subi aucun mal, selon l'hĂŽpital. Il a Ă©tĂ© licenciĂ© et l'hĂŽpital a averti les autoritĂ©s, qui l'ont arrĂȘtĂ© jeudi dernier.

09h11

Le gouvernement va permettre "dans les prochains jours" aux Français qui souhaitent ĂȘtre vaccinĂ©s de s'inscrire pour prendre rendez-vous, annonce Olivier VĂ©ran.Â

08h14

"Le rythme de croisiĂšre de la vaccination" contre le Covid-19 en France va "rejoindre celui de nos voisins dans les prochains jours", promet le ministre de la SantĂ©, Olivier VĂ©ran, pour tenter de rĂ©pondre aux critiques sur la lenteur du dĂ©marrage de cette campagne. "On a dĂ©passĂ© les 2.000 vaccinations hier, d'ici jeudi on va augmenter encore de façon trĂšs importante, on va ĂȘtre sur une courbe exponentielle", a dĂ©clarĂ© le ministre sur RTL, en assurant que la France allait "amplifier, accĂ©lĂ©rer et simplifier" sa stratĂ©gie vaccinale.

Le ministre a Ă©galement annoncĂ© l'Ă©largissement de la campagne aux pompiers et aides Ă domicile de plus de 50 ans. En outre, la vaccination des plus de 75 ans non rĂ©sidents d'Ehpad commencera avant fin janvier, soit 5 millions de personnes.Â

08h13

En dĂ©pit d'une pression de plus en plus forte visant Ă accĂ©lĂ©rer la campagne de vaccination en Australie, le Premier ministre Scott Morrison a dĂ©clarĂ© mardi ne pas vouloir prendre de "risques inutiles". Alors que de nombreux pays ont commencĂ© Ă vacciner, l'autoritĂ© australienne en charge de la rĂ©glementation pharmaceutique ne devrait pas se prononcer sur les candidats vaccins avant environ un mois et les premiĂšres doses ne devraient pas ĂȘtre administrĂ©es avant la fin mars.

05h39

Le plus grand champion de sumo a été testé positif au Covid-19, ont confirmé mardi les instances de ce sport japonais qui connaßt une recrudescence d'infections à quelques jours du début d'une compétition.

02h37

Le Mexique a octroyé l'autorisation d'urgence pour le vaccin contre le Covid-19 élaboré par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford, a annoncé le gouvernement. La Commission fédérale pour la protection des risques sanitaires "a autorisé le vaccin d'AstraZeneca pour son utilisation en urgence contre le virus Sars-CoV-2", a écrit sur Twitter Hugo Lopez-Gatell, responsable de la stratégie de lutte contre l'épidémie au sein du gouvernement mexicain. Le Royaume-Uni, l'Argentine et l'Inde avaient auparavant donné leur feu vert à ce vaccin.