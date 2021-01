Disparition de Delphine Jubillar dans le Tarn : où en est l’enquête ?

Disparue au nord d’Albi (Tarn) dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillar, mère de famille de 33 ans, n’a toujours pas été retrouvée. Trois semaines après, où en est l’enquête ?

Des membres de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (l’IRCGN) se sont rendus ce mardi dans la maison familiale, rapporte France Bleu. Ces spécialistes, qui interviennent majoritairement dans des enquêtes difficiles, doivent réaliser prélèvements et expertises dans la villa et dans le sous-sol. Des chiens sont également mis à contribution, selon La Dépêche.

Le domicile a déjà été perquisitionné à deux reprises en décembre puis placé sous scellés. Aucune découverte n’y a encore été faite, selon le parquet.

De nombreuses recherches, toujours infructueuses

Le 23 décembre, une information judiciaire a été ouverte dans ce dossier pour «enlèvement et séquestration». La piste criminelle est privilégiée. Une cellule d’enquêteurs est spécialement dédiée à Albi.

Depuis la disparition de l’infirmière, les gendarmes ont mené des battues dans les bois et les champs du village de Cagnac-les-Mines. Elle y vivait avec son mari (même s’ils étaient en instance de divorce) et ses enfants de 3 ans et un an et demi. Les lacs et les rivières ont également été sondés par des plongeurs. Les maisons inhabitées, les abris ou les ruines ont aussi été fouillés. Rien n’a été trouvé jusqu’ici.