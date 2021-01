Fermeture des remontées mécaniques : un maire de Haute-Savoie envoie des forfaits de ski à Emmanuel Macron

Pour ses voeux au président de la République, le maire de Châtel (Haute-Savoie), Nicolas Rubin, a décidé de joindre l'utile à l'agréable. Il ne s'est pas contenté de souhaiter une bonne année à Emmanuel Macron mais a aussi subtilement attiré l'attention du chef d'Etat sur sa propre situation. En joignant deux forfaits de ski à sa missive, il plaide pour la réouverture des remontées mécaniques.

Interrogé par le Dauphiné Libéré, Nicolas Rubin assure que «la situation en montagne» est «rassurante». «Elle sera de toute façon moins fréquentée et il faut que l'Etat fasse confiance à ses clients qui ont eu un comportement responsable durant les vacances de Noël et Nouvel an».

Ces forfaits de ski aux noms d'Emmanuel et Brigitte Macron constituent selon lui une invitation à venir découvrir par eux-mêmes le domaine skiable de Châtel et des Portes du Soleil. «Les grands espaces sont prêts et il faut considérer la situation dans sa réalité et pas par la théorie», insiste le maire.

Il déplore qu'aucun des ministres concernés par la situation des acteurs de la montagne n'ait fait le déplacement. «On contrôle les skieurs revenant de Suisse et en même temps on ne vient pas voir ce qu'il se passe ici. On a l'impression que la France jalouse sa voisine simplement».

Nicolas Rubin assure que les professionnels du secteur « sentent un Etat distant, éloigné, qui semble être déconnecté de la réalité du terrain». C'est pourquoi il encourage les maires des autres stations françaises à envoyer comme lui des forfaits de ski au président, «ne serait-ce que pour rappeler que la montagne et ses habitants sont encore là...».