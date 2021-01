Jean Castex signe un plan de relance de 5 milliards d’euros pour la région PACA

Le premier ministre Jean Castex a signé mardi un plan de relance de cinq milliards d’euros pour la région PACA.

«Les chiffres ont un sens : quand on parle de milliards d’€, nos concitoyens se disent « en quoi est-ce que ces investissements vont changer ma vie ? » C’est à cela que nous allons répondre, c’est le sens du Contrat d’avenir 2021-2027 ! Du concret, de l’efficace», a déclaré le président LR de la Region Sud Renaud Muselier lors de visite de Jean Castex à Toulon.

Le Premier ministre s’est rendu sur place pour signer un premier accord de relance économique, en présence de plusieurs élus de PACA, notamment le maire de Toulon Hubert Falco, le président du Département des Alpes- Maritimes Charles Ange Ginesy et le maire de Nice et Président de la Métropole Nice Côte d’Azur Christian Estrosi.

«2 milliards d’euros pour la métropole Nice Côte d’Azur et 800 millions d’euros pour la ville de Nice»

Fin septembre, le gouvernement s'était engagé à copiloter une partie du plan de relance, doté de 100 milliards d'euros, avec chacune des collectivités.

En Paca, le contrat d’un montant de 5 milliards d’euros qui court jusqu'en 2027 vise à « accompagner les secteurs fortement impactés par la crise sanitaire et favoriser le retour à la croissance», a précisé le premier ministre. «La Metropole Nice Côte d’Azur et la Ville de Nice prendront toute leur part dans la relance économique avec 2 milliards d’euros pour la métropole et 800 millions d’euros pour Nice engagés dans la transition écologique, l’amélioration du cadre de vie ou encore le soutien aux entreprises», a souligné Christian Estrosi.

Le plan de relance vise par exemple à financer la modernisation des infrastructures de transport, comme l'électrification des quais dans les ports de Marseille, Toulon ou Nice.

«Il complète le dispositif Escale Zéro Fumée mis en place à Nice avec Pierre Mattei, le président de Corsicaferries, permettant le passage au 0,1% d’élimination de soufre, a expliqué Christian Estrosi. Ce qui se traduira par une baisse globale de la pollution. »

En outre, 307 millions seront dédiés à la reconstruction des stations d'épuration détruites ou à la réparation de la ligne ferroviaire Nice-Tende, après les crues qui ont dévasté deux vallées des Alpes-Maritimes, en octobre dernier.