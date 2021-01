Coronavirus : l’Etat veut accélérer la vaccination pour atteindre l’immunité collective dans les Alpes-Maritimes

L’Etat veut accélérer la vaccination pour tenter d’atteindre l’immunité collective au cours des prochains mois dans les Alpes-Maritimes

«Amplifier, accélérer et simplifier !». C’est ainsi que le préfet Bernard Gonzalez a décrit hier lors d’une conférence de presse la stratégie vaccinale mise en place dans les Alpes-Maritimes.

À ce jour, 7800 doses de vaccin ont été livrées. Elles permettront de traiter 3900 personnes (puisque deux injections espacées de trois semaines sont nécessaires). Depuis hier, les professionnels de santé de plus de 50 ans du public et du privé et les sapeurs pompiers sont éligibles à la vaccination.

Sept centres de vaccinations vont s’ouvrir d’ici à une semaine

D’ici le 11 janvier, les EHPAD seront en mesure de vacciner 1200 résidents et personnels de ces établissements. En outre, sept centres de vaccinations vont s’ouvrir d’ici une semaine : à Grasse, Cannes, Antibes, Nice, Roquebillière, Puget-Theniers et dans la vallée de la Roya. Ces centres permettront de poursuivre la vaccination de l’ensemble des professionnels de santé.

La vaccination dans la population générale devrait commencer en février

Pour le président du Conseil Départemental Charles-Ange Ginésy qui «ne peut se satisfaire de voir la France en retard par rapport à ses voisins», «la vaccination de masse est le seul moyen de combattre l’épidémie». «Nous aspirons tous à retrouver une certaine sérénité, abonde Romain Alexandre de l’ARS. Seul le vaccin nous ramènera cette sérénité». La vaccination dans la population générale volontaire devrait commencer en février.

Au cours des dernières 24 heures, dix azuréens sont morts du Covid-19 selon l'Agence Régionale de Santé. 66 patients sont toujours hospitalisés en réanimation où le taux d'occupation dépasse 87%. Depuis le début de l’épidémie, 632 personnes sont décédées du Covid dans les Alpes-Maritimes.