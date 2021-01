Indre-et-Loire : un bébé naît dans une voiture devant les urgences

Il était pressé de montrer le bout de son nez. Une femme a accouché dans sa voiture, à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire), ce mercredi 6 janvier, vers 8 heures du matin, juste devant l’entrée des urgences.

Un moment que n’est pas prêt d’oublier Jacques Génin, le médecin-urgentiste de garde ce matin-là. «C’est un vrai shoot de dopamine. On en a besoin de temps en temps», a-t-il déclaré auprès de France Bleu, qui relate l’histoire.

C’est un membre du personnel de l'accueil qui l’a alerté. «Il nous dit qu'un monsieur vient de lui dire que le bébé est dans la voiture». Il s’est ensuite précité à l’entrée du centre hospitalier et découvre, en regardant travers la vitre du véhicule, que le nouveau-né est déjà sur le ventre de sa maman.

«Cet instant d'éternité nous a porté toute la journée»

Le professionnel de santé et son équipe ont ensuite couvert le nourrisson, qui se porte bien, et sa maman, puis ont clampé le cordon ombilical avant de laisser le papa le couper, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous postée sur Facebook.

Après quoi le médecin-urgentiste a pris l’enfant prénommé Mateis dans ses bras et l’a porté jusqu'au bloc accouchement, où l’infirmière l’a pris pour le père.

«Je suis accueilli par une sage-femme qui me dit tout sourire, me croyant être le père : ‘Vous tremblez... encore tout ému. C'est votre premier ?’», a-t-il encore raconté avant de conlure : «Cet instant d'éternité nous a porté toute la journée et encore demain».