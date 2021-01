Prison ferme pour avoir volé et crashé la voiture de James Bond en banlieue parisienne

C'était une Aston Martin des années 1950, digne de figurer dans un James Bond. Un jeune homme qui avait volé ce véhicule de collection à Grigny (Essonne), avant de l'encastrer dans un bâtiment, a été condamné à de la prison ferme, mardi 5 janvier.

L'individu, âgé de 24 ans, a écopé de huit mois d'emprisonnement, dont quatre ferme, selon Le Parisien. Les faits remontent au 30 novembre dernier, lorsqu'il a volé la précieuse voiture dans un garage de Grigny. S'il a dit penser qu'il s'agissait «d'une casse automobile», le lieu était en réalité spécialisé dans la rénovation de véhicules de collection.

Au milieu des Ferrari et autres Maserati, l'homme a opté pour une Aston Martin, dans laquelle on pourrait imaginer le célèbre agent secret et estimée à plus de 400.000 euros. Lui a assuré que «la clé était dessus», mais lors de l'enquête, les scientifiques ont découvert une petite clé de boîte aux lettres insérée dans le tableau de bord, d'après le site d'information.

Une fois au volant, l'individu n'a pu accomplir que quelques kilomètres avant de rouler sur un trottoir et d'être repéré par une voiture de police. Prenant la fuite, il percute une autre voiture, évite de peu motard, mais ne peut empêcher son Aston Martin de s'encastrer dans une façade du centre culturel Sidney-Bechet de Grigny.

A l'époque, la préfecture de police du 91 a d'ailleurs publié l'étonnante image sur Twitter :

#BelleAffaire Cette après midi un conducteur a refusé d'obtempérer, il a fini sa course dans la façade du centre culturel Sydney Bechet, de #Grigny Heureusement personne n'a été blessé. Le conducteur a été placé en #GAV. pic.twitter.com/ehYmpWWmy5 — Police Nationale 91 (@PoliceNat91) November 30, 2020

L'individu était déjà connu des services de police, ayant déjà été condamné neuf fois, dont cinq pour vol. Si personne n'a heureusement été blessé, le préjudice financier est important. Le patron du garage a évoqué un premier devis à plus de 150.000 euros, selon Le Parisien.

