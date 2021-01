Quand auront lieu les soldes d'hiver ?

Décalés pour cause de coronavirus, les traditionnels soldes d'hiver démarreront le 20 janvier prochain, et dureront quatre semaines pour s'achever le 16 février.

Ils étaient initialement programmés du 6 janvier au 2 février, mais ont été reportés par le gouvernement début décembre sous la pression des petits commerçants, mis en difficulté par la crise sanitaire.

La Confédération des commerçants de France (CCF) et les Commerçants artisans des métropoles de France (CAMF) avaient jugé «vital» pour les commerces de «pouvoir vendre au "juste prix", sans réduction de prix, pendant plusieurs semaines d'hiver afin de pouvoir reconstituer de la trésorerie», après les fermetures administratives imposées du 30 octobre au 27 novembre à cause de la pandémie de Covid-19.

Alors qu'ils bénéficient habituellement d'une dérogation pour faire commencer leurs promotions plus tôt, les quatre départements lorrains de la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges vont cette année devoir se conformer à la date nationale des soldes d'hiver.

Les dernières soldes d'été déjà reportés

Dans les départements d'outre-mer, qui profitent d'ordinaire eux aussi d'une dérogation, la date de début des soldes a été fixée, comme au niveau national, au 20 janvier en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. A la Réunion, ils débuteront le 6 février, et le 1er mai à Saint-Barthélémy et Saint-Martin.

Pour le commerce en ligne, les dates des soldes sont alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel (20 janvier au 16 février).

La dernière période de soldes, l'été dernier, avait déjà été reportée pour les mêmes raisons, pour soutenir les petits commerçants après plusieurs mois de fermeture dus à la pandémie de coronavirus. Repoussés de trois semaines, ils s'étaient déroulés du 15 juillet au 11 août.