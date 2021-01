Qui dit nouvelle année, dit nouveaux looks capillaires. Frange rideau, elongated bob, queue de cheval XXL… Voici une sélection de coupes de cheveux et de coiffures à adopter dès le mois de janvier pour être au top de la tendance.

l'elongated bob

Pour commencer l’année en beauté, rien de tel qu'une coupe au carré. Mais pas n’importe laquelle. En 2021, c’est sur «l'elongated bob» qu’il faut miser. Idéal pour celles qui n’osent pas passer tout de suite à la coupe courte, ce carré mi-long convient à tous les types de cheveux et de visages, et nécessite peu d’entretien. Qu’il soit ultra-lisse, wavy (ondulé), avec une raie droite ou sur le côté, ce carré va faire tourner des têtes.

Les franges

Sur le côté, courte, longue, effilée, épaisse… L’année 2021 signe le retour de la frange. Si vous n’avez jamais osé jusqu’à présent, c’est le moment de franchir le pas et de couper la mèche. Parmi les franges particulièrement en vogue, on peut citer la micro-frange, aussi appelée «baby bang», qui est placée au milieu du front, ainsi que la version «rideau», une frange rabattue sur les deux côtés du visage.

Le foulard dans les cheveux

Très en vogue cet été, le foulard n’a pas fini de faire parler de lui. C’est l’accessoire incontournable de cette nouvelle année, toutes saisons confondues, pour sublimer vos cheveux. Torsadé dans une natte, en mode pirate, version tour de tête, ou encore noué autour d’un chignon ou d’une queue de cheval... Laissez libre court à votre imagination pour l’attacher. Peu importe de quelle manière vous le portez, il fera son effet.

la queue de cheval XXL

Les cheveux très longs auront également le vent en poupe, qu’ils soient lâchés ou attachés. A condition toutefois d’opter pour une couette de taille. En 2021, la tendance est en effet à la queue de cheval épaisse XXL, très haute ou basse, selon vos envies. Celles qui ont une coupe courte et qui rêvent d’arborer une longue et belle crinière pourront de leur côté opter pour des extensions cheveux pour gagner en longueur et en volume.

La coupe shag

Longtemps portée dans les années 1970, la coupe de cheveux shag revient sur le devant de la scène. Idéale sur les cheveux courts et mi-longs, comme sur les cheveux longs, cette coiffure dégradée donne un effet coiffé/décoiffé à la chevelure. A noter que cette coupe rock, qui se porte avec des ondulations floues et une frange rideau, convient davantage aux cheveux épais et à l’avantage de désépaissir la masse sur des cheveux très bouclés.

Le carré graphique

Dans la catégorie des coupes structurées et épurées, on retrouve enfin le carré graphique bien lisse. Coupés au niveau des mâchoires, les cheveux épousent la forme du visage, ce qui donne une allure à la fois minimale et sophistiquée. On peut le porter avec une frange droite, une raie sur le côté ou encore plaqué vers l’arrière pour dégager et mettre en valeur le visage.