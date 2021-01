Coronavirus : Cannes ouvre son premier vaccinodrome

Les propositions logistiques formulées par le maire de la ville David Lisnard, ont été entendues par l’Etat. La ville de Cannes ouvrira son premier «vaccinodrome» le samedi 9 janvier à 9h‬, au Palais des Festivals et des Congrès.

Il accueillera dans un premier temps les professionnels de santé libéraux (médecins, chirurgiens-dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers, pharmaciens, ambulanciers, etc.) et les auxiliaires de vie, tous âgés de plus de 50 ans ou porteurs d’une comorbidité. Cette opération s’ajoute à la vaccination déjà lancée dans les EHPAD publics et privés de la commune, les résidences autonomies et auprès des professionnels de santé de l’Hôpital Simone Veil de Cannes.

«Plus on agit vite, plus on pourra sauver des vies et sortir rapidement de cette période difficile pour nos rapports sociaux et notre économie, souligne le maire de la ville David Lisnard. J’appelle désormais l’Etat à rapidement élargir le panel des personnes souhaitant avoir accès à la vaccination, notamment les personnes âgées qui ne résident pas dans les EHPAD, sans attendre la fin du mois comme cela a été annoncé par le Ministre des Solidarités et de la Santé.»

Un second centre de vaccination pourra être rendu accessible au Palais des Victoires

En novembre, la ville de Cannes a fait l’acquisition de deux congélateurs basse température «répondant aux exigences de conservation et de stockage à -80°C des vaccins afin d’anticiper leur arrivée, d’éviter la rupture de la chaîne du froid et de faciliter l’ouverture de grands centres de vaccination», explique la municipalité.

L’accueil et la vaccination des publics autorisés est organisé par du personnel municipal soignant et administratif, en association avec les médecins de ville et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Pays de Lérins.

La Mairie de Cannes assure «être opérationnelle pour répondre à l’élargissement de la vaccination au plus grand nombre» . En effet, un second centre de vaccination pourra être rendue accessible lorsque cela sera nécessaire, au Palais des Victoires, à l’Ouest de la ville.

(*Les prises de rendez-vous sont possibles par appel au standard municipal (‪04 97 06 40 00‬) ‪dès aujourd’hui ‬, de 7h30 à 19h30 et le ‪samedi de 7h30 à 18h‬.)