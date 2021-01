Invasion du Capitole : ces deux fois où l'Assemblée nationale a été envahie

A l'image de l'invasion du Capitole américain par des manifestants pro-Trump mercredi 6 janvier, l'Assemblée nationale française a déjà été prise d'assaut par la foule, à deux reprises. C'était au XIXe siècle.

Les deux événements s'inscrivent néanmoins dans des contextes totalement différents. Le premier, le 15 mai 1848, a eu lieu sous la Deuxième République. Malgré la Révolution de février 1848 menée par les républicains progressistes, un scrutin en avril a entraîné l'élection d'une majorité monarchiste et bonapartiste. Ceux-ci ont refusé d'appliquer une politique de progrès social, ainsi que de soutenir d'autres soulèvements en Europe (notamment en Pologne, en Italie et en Allemagne).

© gallica.bnf.fr / BnF

En réaction, les républicains les plus radicaux ont organisé une manifestation à Paris, rassemblant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Elle s'est soldée par l'entrée de la foule dans le Palais Bourbon en vue d'obtenir la dissolution de «l'Assemblée constituante». Mais le gouvernement, soutenu par l'armée, a fini par reprendre le pouvoir et arrêter les principaux meneurs. Une journée notamment décrite par Victor Hugo dans son recueil Choses vues (1887).

La fin de Napoléon III

La deuxième fois, le 4 septembre 1870, est intervenue deux jours après la capitulation de Napoléon III, vaincu par la Prusse lors de la bataille de Sedan. Les députés du «Corps législatif» se sont réunis en urgence à l'Assemblée. Les républicains demandaient la déchéance de l'empereur et de sa dynastie, tandis que les conservateurs, menés par Adolphe Thiers, étaient plus prudents et souhaitaient créer un «comité de gouvernement et de défense nationale».



© Assemblée Nationale

Massée devant le Palais Bourbon, la foule a alors pénétré dans l'hémicycle pour assister au vote. Accompagnée de membres de la Garde nationale, elle réclamait la déchéance de Napoléon III et l'instauration de la République. Dans la confusion, la séance a été levée et la plupart des députés ont quitté les lieux. Des élus républicains, dont Jules Ferry et Léon Gambetta, ont mené les Parisiens jusqu'à la place de l'Hôtel de ville, où ils ont fini par proclamer la fin de l'Empire et l'instauration de la Troisième République.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Palais Bourbon n'a pas été visé lors de la Commune de Paris en mars 1871. Les membres de l'Assemblée avaient en effet déjà quitté la ville depuis plusieurs mois et se trouvaient à Bordeaux, tandis que le gouvernement d'Adolphe Thiers s'était réfugié à Versailles. C'est plutôt l'Hôtel de ville de Paris qui a été ciblé par les manifestants, et qui a d'ailleurs été incendié.

Enfin, le 6 février 1934, une manifestation anti-parlementaire, menée notamment par les Ligues d'extrême-droite, a visé à envahir la Chambre des députés depuis la place de la Concorde. Mais la mobilisation, de plus de 30.000 personnes, a tourné à l'émeute. Dépassées, les forces de l'ordre ont répondu par la violence. Entre 15 et 40 personnes ont été tuées dans la soirée, et plus de 2.000 sont blessées.