La ville de Nice veut vacciner 50.000 personnes par semaine

Avec ses quatre centres de vaccination, la capitale azuréenne veut aller vite pour permettre à ses habitants d’atteindre l’immunité collective contre le Covid-19.

Ce jeudi matin, de nombreux médecins libéraux âgés de plus de 50 ans avaient délaissé leur cabinet pour se rendre au centre de vaccination de la ville de Nice, rue Hancy. Tous s’étaient préalablement faits connaître sur la plate-forme de préinscription lancée par la ville à la mi-décembre (et qui compte actuellement 25.000 préinscrits). Ils étaient là afin de recevoir leur première injection du vaccin de Pfizer contre le Covid-19. Comme le docteur Christiane De Georges, beaucoup étaient agréablement surpris par la rapidité de la procédure.

«Je me suis inscrite il y a deux jours et j’ai reçu un SMS de confirmation de rendez-vous hier», confiait cette psychiatre de 64 ans dont plusieurs proches ont contracté le virus. En fin de matinée, le maire de Nice Christian Estrosi s’est rendu dans ce centre de vaccination pour expliquer comment Nice et sa Métropole (où la vaccination a débuté depuis le 30 décembre dernier dans les Ehpad et auprès des personnels du CHU) allaient encore accélérer.

De grands centres de dépistages transformés en «vaccinodromes»

«En ce qui concerne la lutte contre le virus, il y a ceux qui commentent et ceux qui agissent», a-t-il lancé, se refusant d’alimenter le concert de critiques contre le gouvernement pour la lenteur de la campagne de vaccination. «Si nous avons réussi à recevoir des doses de vaccins dès le 30 décembre dernier, c’est parce que nous nous sommes préparés pendant deux mois, a-t-il rappelé. Et nous allons passer à l’étape suivante». Alors qu’actuellement, entre 400 et 500 personnes (principalement des soignants et des résidents d’Ehpad) sont vaccinés quotidiennement à Nice, ce chiffre pourrait atteindre 7.500 par jour dès lundi. Pour ce faire, la Métropole veut également transformer ses trois grands centres de dépistages (au Palais Nikaia, au Palais des Expositions et au Théâtre de Verdure) en «vaccinodromes». «Notre objectif est de vacciner 50.000 personnes par semaine, insiste Christian Estrosi. D’ici une dizaine de jours, nous pourrons commencer à vacciner toutes les personnes âgées de plus de 75 ans».

La collectivité aurait reçu de la part de l’État la garantie d’être approvisionnée régulièrement en doses de vaccin.

«Nous veillerons à ce que les doses soient réparties de manière équitable»

Les Alpes-Maritimes ont déjà obtenu près de 8.000 doses dont la gestion logistique a été confiée au CHU de Nice. Or, Christian Estrosi, qui préside le centre hospitalier universitaire de la ville, a voulu clarifier les choses pour couper court à toutes polémiques : «Il n’y a pas de compétition de clochers entre les différentes villes, a t-il prévenu. Quatre jours après le début de la vaccination à Nice, les personnels soignants des hôpitaux d’Antibes et de Cannes ont pu commencer à recevoir leurs injections. Nous veillerons à ce que les doses soient réparties de manière équitable».

Dans le haut pays niçois aussi, la campagne de vaccination a démarré. Ce matin, les résidents d’un Ehpad de Saint-Sauveur-sur-Tinée ont reçu leur injection.