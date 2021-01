Montant du Smic en 2021 : salaire brut et net... Tout savoir sur les dernières nouveautés

Un décret adopté en Conseil des ministres a dévoilé le montant du Smic pour l'année 2021. Au 1er janvier, il s'élèvera à 1.554,58 euros brut par mois, soit 15 euros de plus que pour 2020.

Une augmentation de 0,99 % imputable non pas à un coup de pouce gouvernemental, mais à une revalorisation automatique. Chaque 1er janvier, le Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance), qui correspond au salaire minimum légal en dessous duquel les salariés ne peuvent pas être rémunérés, est revu à la hausse en fonction de deux critères : l'inflation mesurée pour les 20 % des ménages aux plus faibles revenus et la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés.

En taux horaire, ce montant de 1554,58 euros mensuels en 2021 (sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires) correspond à 10,25 euros de l'heure, contre 10,15 euros cette année.

En net, le Smic devrait s'établir à 1.231 euros mensuels en 2021 (contre 1.219 euros en 2020). Mais l'administration précise sur son site que «le montant du Smic net perçu par le salarié dépend de l'entreprise concernée et de certaines cotisations liées au secteur d'activité».

La revalorisation du Smic au 1er janvier 2021 sera moins importante que celle du 1er janvier 2020. A l'époque, il avait progressé de 1,2 %. Cette hausse avait bénéficié à 2,25 millions de salariés du secteur privé, soit 13 % des salariés, selon la Dares, le service statistique du ministère du Travail.

A noter qu'à Mayotte, où le montant du Smic est différent, la hausse sera également de 0,99 % au 1er janvier 2021. Le salaire minimum passera à 1.173,27 euros brut mensuels (7,74 euros de l'heure).