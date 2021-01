Quand sera visible l’impact de la vaccination sur l’épidémie ?

La campagne de vaccination a commencé le 27 décembre dernier en France. Depuis, environ 5.000 personnes ont reçu la première injection du vaccin de Pfizer-bioNTech. Pour l’heure, il est encore trop tôt pour constater les effets sur la pandémie. Mais quand seront-ils visibles ?

D’après Daniel Camus, épidémiologiste à l'Institut Pasteur de Lille, l’impact de la vaccination sur la mortalité devrait être visible «dans quelques mois, voire quelques semaines», si la campagne de vaccination «s’accélère suffisamment», en ciblant surtout «les personnes de 65 ans et plus, et celles ayant des comorbidités importantes.»

Pour voir les effets, «il faut se concentrer sur cette population», insiste-t-il. On sait que le vaccin Pfizer-bioNTech a «une influence sur la déclaration de la maladie, il limite les formes graves de l’infection». Or, les personnes âgées sont celles qui ont le plus de risques de développer des complications, d’être hospitalisées, et de mourir.

Si les séniors se font vacciner massivement, on va ainsi «observer assez rapidement une chute de la mortalité», ajoute-t-il, avant de rappeler que pour assurer l’efficacité maximale, deux injections, espacées de trois semaines, sont nécessaires, mais que la première dose protège déjà «environ 50% des personnes».

Pour rappel, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a récemment annoncé que la phase 2 du plan vaccinal gouvernemental doit être élargie «avant la fin du mois de janvier» aux personnes âgées de plus de 75 ans qui ne sont pas en Ehpad.

Au total, cela représente environ «5 millions de personnes». Le gouvernement a également fait savoir qu’il souhaite étendre la vaccination aux personnes âgées de 65 ans et plus, courant janvier ou début février, dans des centres de vaccination de ville. Ce nouveau calendrier devrait donc permettre de constater plus rapidement les effets sur la dynamique de l'épidémie.

Toutefois, note encore l'épidémiologiste, même si la campagne s'élargie et s'accélère, «encore faut-il que la grande majorité des personnes fragiles acceptent de recevoir le vaccin», celui-ci étant administré sur la base du volontariat.

Concernant le nombre de cas, «il faudra attendre beaucoup plus longtemps», poursuit Daniel Camus. Les effets de la vaccination seront visibles dès lors que le précieux sérum sera administré à «70% de la population globale, soit à environ 47 millions de Français».