Sondage : seuls 36 % des Français confiants dans la campagne de vaccination

Un pays sur la défensive. D'après un sondage exclusif Ifop-Fiducial dévoilé ce jeudi 7 janvier par CNEWS et Sud Radio, seuls 36 % des Français font confiance au gouvernement pour mener à bien la campagne de vaccination contre le coronavirus.

Menée cette semaine, entre mardi et mercredi, cette étude dresse donc le portrait d'une France majoritairement méfiante (à 64 %), alors même que les sondés (un échantillon de 1.004 personnes représentatif de la population française, NDLR) ont précisément été interrogés dans la foulée des premières décisions gouvernementales relatives à l'accélération de la campagne vaccinale.

(Source Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio)

De la même manière, une minorité (37 %) dit avoir confiance dans le gouvernement actuel pour faire face efficacement au coronavirus, et moins d'un Français sur deux (48 %) croit que les décisions prises par Emmanuel Macron et ses ministres peuvent réellement aider les entreprises en difficulté à traverser la crise.

Une défiance tous partis politiques confondus, majorité exceptée

En considérant l'appartenance partisane des personnes interrogées, cette défiance est quasi-générale. Sans surprise, seuls les sondés se revendiquant proches de la République en Marche font confiance à la majorité actuelle pour déployer les vaccins.

Un socle électoral solide (oscillant entre 77 % et 87 % de taux de confiance, suivant les questions posées), mais qui contraste fortement comparé aux autres familles politiques.

Des données publiées au moment même où un début de polémique est également en train de surgir après des révélations de presse sur une mission confiée par le gouvernement au cabinet de conseil privé McKinsey & Company pour l'épauler dans sa stratégie vaccinale.

Si le ministère de la Santé a depuis confirmé que ce cabinet travaillait bien au sein de la «task force» vaccination du ministère, les services d'Olivier Véran n'avaient toutefois pas, mercredi soir, apporter de précisions sur ses missions exactes.

Des Français partagés à l'idée de se faire vacciner

Dans ce sondage Ifop-Fiducial, il a également été demandé à chaque personne interrogée si, «personnellement, elle avait l'intention de se faire vacciner contre le Covid-19 lorsque cela deviendra possible».

(Source Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio)

Pour la première fois, une courte majorité de Français (51 %) répond par l'affirmative à cette question, alors qu'ils n'étaient que 39 % le 2 décembre dernier. Reste que ce «oui» n'est pas un «oui» franc et massif comparé aux 49 % des Français qui, à date, ne veulent toujours pas se faire vacciner. Cette adhésion reste donc, de fait, très fragile.

Par ailleurs, en comparant toujours les résultats selon l'appartenance politique, c'est du côté du Rassemblement national que le refus est le plus net (72 %), mais aussi chez les Verts (55 %) ce qui, l'un dans l'autre, pèse sur la moyenne nationale.

Une population effrayée par un possible tsunami économique

Demeure un dernier point sur lequel se dégage un très large consensus. Au chapitre financier, une écrasante majorité de Français se déclare personnellement inquiète à l'égard des conséquences économiques induites par la crise du coronavirus (89 %). Une proportion restée stable au fil des mois. De même, les Français se disent inquiets de ces mêmes conséquences pour eux, mais aussi pour leur famille (71 %, contre 78 % le 28 octobre à l'annonce du reconfinement).

(Source Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio)

Sur le plan personnel, cette inquiétude se retrouve parmi toutes les catégories sociales, à la fois chez les actifs quel que soit leur statut (89 %), mais aussi chez les inactifs (88 %, avec une pointe à 92 % chez les retraités).

Paradoxalement, c'est chez les jeunes où la proportion d'inquiets - même si elle reste très importante (à 76 % chez les 18-24 ans) - est la moins élevée. Dans la deuxième édition de son «rapport sur la pauvreté en France», rendu public le 26 novembre dernier, l'Observatoire des inégalités révélait pourtant que parmi les cinq millions de pauvres qui vivent dans l'Hexagone, plus de la moitié (51,6 %) sont âgés de moins de 30 ans.

Et bien que cet état des lieux eût été dressé avant la crise sanitaire, cet organisme se montrait davantage pessimiste encore sur l'avenir des jeunes Français. En effet, d'après lui, alors que l'épidémie a eu un impact considérable sur l'activité du pays, «les jeunes sont les premiers touchés par le ralentissement économique [...] et si les personnes âgées ont subi les plus lourdes conséquences en termes de santé, les jeunes vont immanquablement payer l’addition en matière d’emplois et de revenus», avait-il averti.