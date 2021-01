Vaccination : les régions montent au front

Jugeant le démarrage de la campagne vaccinale contre le coronavirus «chaotique» et trop inégal selon les territoires, plusieurs présidents de régions ont formulé neuf propositions concrètes au gouvernement. Ils espèrent notamment pouvoir se procurer directement des vaccins afin d'organiser plus rapidement leur déploiement au plus proche du terrain.

Réunis autour de Renaud Muselier, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et responsable de l'association des Régions de France, ces dirigeants demandent ainsi au gouvernement de «ne pas empêcher les régions qui le souhaitent d'acheter des vaccins et de les mettre à disposition de ces réseaux afin de compléter les dispositifs nationaux», comme ils l'ont écrit dans un communiqué diffusé mercredi 6 janvier.

Une gestion décentralisée souhaitée

«Les régions de France souhaitent pouvoir participer à la campagne de vaccination au moment de l'élargissement des populations cibles», précisent-ils encore, appelant «à basculer clairement d'une gestion centralisée de la crise et de la campagne de vaccination, à une gestion décentralisée».

Alors que Jean Castex doit faire un nouveau point de situation sanitaire ce jeudi 7 janvier au soir, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a précisément été interrogé en début d'après-midi, à l'issue du conseil des ministres, sur la possibilité pour les collectivités d'acheter directement des vaccins comme elles l'ont fait avec les masques au printemps.

Les 9 propositions des 18 Régions de au gouvernement @JeanCASTEX pour accélérer et réussir la campagne de vaccination #COVID19. Ces propositions @RenaudMuselier @JeanROTTNER ont été entérinées par les Présidents lors de leur Conseil hebdomadaire https://t.co/TeU9c1q90d pic.twitter.com/zQZvL617ql — Régions de France (@Regionsdefrance) January 6, 2021

Mais Gabriel Attal a semblé fermer la porte à cette éventualité pour les vaccins, en expliquant que les commandes étaient centralisées au niveau européen.

Reste que, parmi les autres propositions, les présidents des régions demandent en outre au gouvernement «l'installation d'une instance de coordination à l'échelle régionale» qui serait chargée de «sélectionner les lieux possibles de vaccination, de coordonner les questions de logistique, de définir les stratégies d'identification des personnes cibles, de diffuser de l'information pratique».

Les présidents de régions souhaitent également donner la priorité pour la vaccination aux «départements ayant dépassé la cote d'alerte maximale et (aux) personnes à risque» et proposent aussi de «montrer l’exemple» en «médiatisant la vaccination des principaux responsables politiques à commencer par les présidents de région eux-mêmes».

«LE GOUVERNEMENT NOUS PREND POUR DES PLOUCS»

Si Gabriel Attal a tenu à se montrer en tous points rassurant, en affirmant que «cette campagne de vaccination nous la réussirons avec les élus», cette version restait toujours contestée par les présidents de région.

Interrogé ce jeudi matin sur CNEWS, Hervé Morin, le président du conseil régional de Normandie, n'a ainsi pas usé de mots assez durs pour fustiger l'action du gouvernement en cours.

«Nous avons des locaux [...], nous avons les associations qui peuvent donner un coup de main pour l'organisation, nous avons les moyens de transport [...] mais le gouvernement nous ignore, parce qu'il nous considère comme des ploucs. (Pour lui), les élus locaux sont démagogiques, gérant les bricoles de la vie quotidienne», a ainsi asséné l'élu centriste, visiblement très remonté.

Même son de cloche d'ailleurs du côté du président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, qui, dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron signée par 1.545 élus locaux de droite, a également demandé au chef de l'Etat de «confier sans attendre aux régions, avec nos collectivités locales, les départements et nos communes, le soin de mettre en œuvre la politique de vaccination de façon décentralisée».

«Chacun a sa place : l’Europe a acheté les vaccins, vous définissez la politique de vaccination, mais laissez à d’autres le soin de cette mise en œuvre car aujourd’hui vous n’y arrivez pas», fulminent les signataires.