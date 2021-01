Meteo : La tempete polaire Filomena attendue en France ce week-end

«Un week-end très froid avec de la neige en plaine». Ces prévisions peu enthousiasmantes de Météo France pour samedi 9 et dimanche 10 janvier sont causées par l'arrivée de la tempête hivernale Filomena dans l'Hexagone.

Cette dépression, qui provient de l'Espagne, devrait surtout toucher le sud de la France, entraînant des chutes de neige et des pluies importantes. C'est d'abord le sud-ouest du pays qui devrait être concerné samedi 9 janvier.

«Une bonne couche de neige fraîche, 10 à 20 cm, est attendue sur la chaîne pyrénéenne dès 800 m, avec localement 30 cm sur les sommets pyrénéens», pointe ainsi Météo France dans un communiqué publié ce vendredi. Des flocons devraient aussi tomber en plaine. Sous un ciel très nuageux, «les cumuls sur les Pyrénées-Orientales (66) et l'Aude (11) sont à surveiller particulièrement», prévient l'institution.

La dépression #Filomena engendrera un épisode de #neige conséquent sur l’Espagne au cours des 2 jours prochains.



Dans la moitié nord, le ciel devrait être moins menaçant, mais «la bise de nord-est va renforcer la sensation de froid». Attention, des gelées risquent de toucher toute la France le matin. Les températures nationales devraient aller de - 6°C le matin jusqu'à 10 °C l'après-midi.

Dimanche 10 janvier, la tempête Filomena devrait se décaler vers le sud-est et le pourtour méditerranéen. Quelques flocons pourraient ainsi tomber sur l'arrière-pays provençal, tandis que de la neige est attendue au-dessus de 500 m dans les Alpes du Sud. La Corse ne sera pas épargnée.

Plus largement, malgré «de belles éclaircies» dans la journée, «les températures resteront froides et stationnaires», anticipe Météo France. La dépression hivernale est ensuite censée gagner la Sardaigne et l'Italie.

Lundi 11 janvier devrait ainsi marquer le retour du temps sec et du soleil, sauf sur l'Ile de beauté.