Blois : une vente aux enchères d'objets nazis annulée

Une trentaine d'objets emblématiques du IIIème Reich, qui devaient être vendus aux enchères à Blois le 16 janvier, ont été retirés de la vente, a annoncé la maison de vente organisatrice.

«Nous avons retiré ces objets de la vente même si la loi nous y autorise», a indiqué l'étude blésoise Pousse-Cornet, précisant que les insignes à l'effigie du régime nazi avaient été masquées sur le catalogue de vente, conformément à la loi.

Parmi les objets litigieux de cette vente «militaria» figuraient une dizaine de casques de la Waffen-SS, de nombreux ceinturons à tête de mort, des médailles et fanions avec des croix gammées, ou encore un drapeau de la Milice, a expliqué un lanceur d'alerte qui se fait appeler Axel. Il traque toutes les ventes aux enchères d'objets nazis.

«Il y a eu trois ventes de ce type la semaine dernière»

Captures d'écran à l'appui, Axel reproche à l'étude blésoise de ne pas avoir masqué toutes les insignes, rappelant qu'on «peut détenir et vendre ces objets, mais pas les exhiber».

«Il y a eu trois ventes de ce type la semaine dernière», souligne ce juriste qui juge cela «intolérable», citant une veste d'Adolf Hitler partie à 275.000 euros il y a quelques années en Allemagne, ou d'une boîte de Zyklon B.

«Il y a une poussée de la vente de ce type d'objets néfastes et une forte demande de prétendus collectionneurs, qui ont plus des troubles du comportement qu'autre chose, et se portent acquéreurs à des prix défiant toute concurrence», précise le lanceur d'alerte.

Une vente aux enchères d'objets nazis prévue vendredi 8 à Albi et une autre prévue ce samedi à Soisson (Aisne) ont également été annulées.

Retrouvez toute l'actualité France ICI