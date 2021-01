Ce que l'on sait du cluster de Bagneux après la contamination d'une animatrice scolaire au variant anglais

Il régnait un sentiment d'inquiétude ce vendredi 8 janvier à Bagneux (Hauts-de-Seine), après la contamination d'une animatrice scolaire au variant anglais du coronavirus. Alors qu'une campagne massive de dépistage a été mise en oeuvre, que sait-on de ce cluster qui inquiète les autorités sanitaires ?

L'animatrice, qui travaillait dans deux établissements scolaires de la ville, l'école Henri Barbusse et l'école Maurice-Thorez, a immédiatement été placée en isolement après avoir été testée positive pendant les vacances de Noël. Depuis son dépistage, les autorités sanitaires s'interrogent sur l'origine de sa contamination, alors qu'elle n'a pas voyagé au Royaume-Uni et n'est pas entré en contact physique avec une personne ayant voyagé à l'étranger.

un seul cas détecté pour l'instant

Selon l'ARS, il est difficile de parler de cluster «car pour l'heure, un seul cas probable - le séquençage est en cours - dans son entourage non professionnel a été mis en lumière». L'animatrice contaminée a néanmoins forcément contracté le virus sur le territoire, alors que quatre cas du variant anglais ont été détectés en Ile-de-France et que cinq autres cas possibles et cinq cas probables sont actuellement en cours d'analyse. A noter que l'animatrice a travaillé au sein de l'école maternelle Henri-Barbusse avant Noël puis pendant les vacances scolaires au sein de l'école Maurice-Thorez. L'Education nationale a indiqué qu'elle a dans un premier temps été testée positive au coronavirus à la fin du mois de décembre, avant d'apprendre début janvier qu'elle était également contaminée au variant anglais.

La maire de Bagneux Marie-Hélène Amiable a déclaré lors d'une conférence de presse que parmi les cas contacts identifiés de la personne contaminée, certains sont positifs au coronavirus mais aucun ne l'est «a priori» à la souche du variant britannique.

Une large campagne de dépistage

Pour détecter le plus rapidement possible les personnes susceptibles d'avoir été contaminée par le variant anglais, une large campagne de dépistage a été mise en oeuvre à Bagneux. Les personnels des deux établissements concernés seront bien sûr testés, mais également ceux d'un collège voisin.

Sur les réseaux sociaux, la municipalité a indiqué que les habitants de la ville pourront également se faire tester par test PCR gratuitement et sans rendez-vous, du samedi 9 au mardi 12 janvier.

Suite au cas de variant britannique de la #COVID19 détecté à #Bagneux, un #dépistage par test #PCR pour tous, gratuit et sans rendez-vous, est organisé par l' @ARS_IDF et la Ville, les 9, 11 et 12 janvier de 10h à 17h à l'Espace Léo-Ferré. pic.twitter.com/9MV5IxhsuM — Ville de Bagneux (@VilledeBagneux) January 8, 2021

Tous les tests réalisés par l'ARS et la ville de Bagneux seront analysés avec le réactif Thermo Fisher, indiquent nos confrères de 20 minutes, qui précisent également que les prélèvements positifs seront transmis au centre national de référence afin de mesurer l'ampleur de la contamination.