Le bannissement de Donald Trump de Twitter «pose des questions» de régulation, selon Cédric O

Dans un tweet publié ce samedi 9 janvier, Cédric O, secrétaire d'Etat au numérique, a estimé que la suspension permanente du compte Twitter de Donald Trump était justifiable mais «pose des questions fondamentales».

«La fermeture du compte de Donald Trump par Twitter, si elle peut se justifier par une forme de prophylaxie d’urgence, n'en pose pas moins des questions fondamentales», a déclaré Cédric O sur le réseau social.

«La régulation du débat public par les principaux réseaux sociaux au regard de leurs seuls CGU (conditions générales d'utilisation), alors qu'ils sont devenus de véritables espaces publics et rassemblent des milliards de citoyens, cela semble pour le moins un peu court d'un point de vue démocratique», a poursuivi le secrétaire d'Etat, qui estime que, «au-delà de la haine en ligne, nous avons besoin d'inventer une nouvelle forme de supervision démocratique».

La décision de Twitter d'évincer le président sortant au nom d'un «risque de nouvelles incitations à la violence» est survenue après la prise du Congrès de Washington par des centaines de partisans de Donald Trump.

Si cette exclusion inédite a globalement été saluée par la majorité des Twittos, elle a également suscité de nombreuses critiques au sein de la classe politique française.

«On ne peut pas d'un côté, et à juste titre, condamner les atteintes à la démocratie qui ont lieu dans le cadre de l'intrusion au Capitole (...) et en même temps ne pas (...) condamner très fermement ces géants du numérique qui en réalité veulent directement influer sur la démocratie en décidant qui a le droit de parler», a ainsi estimé Marine Le Pen en marge d’un déplacement au Portugal.

On peut combattre Trump et le chaos qu'il a entraîné mais refuser de se réjouir de voir les GAFA décider seuls, sans contrôle du juge, sans recours possible, quel président en exercice a le droit d'avoir un compte ou non sur Twitter.



Cela n'aide certainement pas la démocratie. https://t.co/QhDpMFQDBg

— Aurore Bergé (@auroreberge) January 9, 2021