Couvre-feu à 18h : la fronde des maires azuréens

Ce lundi matin, le Tribunal Administratif de Nice examinera le recours déposé par les maires des principales communes de l’ouest des Alpes-Maritimes contre l’instauration du couvre-feu à 18h. Cette mesure appliquée depuis le 2 janvier est censée enrayer la propagation du Covid dans un département très impacté par l’épidémie, avec 584 hospitalisations, dont 73 personnes en réanimation, selon les derniers chiffres de Santé Publique France.

Il en est déjà à son troisième recours de justice contre l’État depuis le début de la crise du Covid-19. Après s’être opposé avec succès à l’obligation du port du masque dans sa commune en septembre dernier, puis en vain contre la fermeture des commerces dits-non essentiels en novembre, le maire (LR) de Villeneuve-Loubet (14.000 habitants), Lionnel Luca, repart à l’offensive, aux côtés de ses homologues d’Antibes (Jean Leonetti), de Grasse (Jérôme Viaud) et de Cannes (David Lisnard), contre le nouveau couvre-feu à 18h.

«L’alcoolisme progresse et notre police municipale est plus souvent appelée pour des problèmes de tapage»

«Ce couvre-feu est totalement inefficace, estime Lionnel Luca. La population se rue dans les supermarchés entre 17h et 18h pour faire ses achats. En plus, c’est inapplicable. Les gens ne sont jamais chez eux à 18h, en raison des embouteillages. Dans les faits, le couvre-feu commence plutôt à 19h. Enfin, c’est une mesure inutile sur le plan sanitaire car elle n’a aucun impact sur l’épidémie comme l’indique le maire d’Antibes et médecin Jean Leonetti. En revanche, elle plombe le petit commerce».

En outre, Lionnel Luca affirme que cette mesure entraîne des conséquences graves au plan psychologique au sein de certaines familles déjà fragilisées. «L’alcoolisme progresse et notre police municipale est plus souvent appelée pour des problèmes de tapage, observe-t-il. Toutes ces restrictions sont en train de créer une névrose collective dans la population».

«Il serait plus pertinent de vacciner en priorité ceux qui travaillent et qui font tourner l’économie»

En ce qui concerne la stratégie vaccinale de la France aussi, Lionnel Luca se montre sans complaisance. Pour lui, il serait plus pertinent de vacciner en priorité ceux qui travaillent, qui font tourner l’économie et qui sont exposés au virus, au lieu des personnes âgées qui certes sont fragiles, mais qui ont peu de contacts sociaux.

«Nous réfléchissons à la possibilité de créer un centre de vaccination à Villeneuve-Loubet, précise-t-il. Mais entre les locaux, les super-congélateurs et le recrutement des médecins, cela coute cher. Bien sûr, si l’ARS nous demande de jouer un rôle plus important dans la campagne de vaccination, nous le ferons. Mais ce n’est pas une mince affaire dans une commune qui ne dispose pas de son propre hôpital, au contraire des grandes villes voisines. Dans les petites communes, nous manquons d’informations. Nous apprenons les choses grâce à la presse».