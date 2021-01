Pourquoi Jean Castex a-t-il planté un frêne à Matignon ?

Le Premier ministre Jean Castex a planté un frêne la semaine dernière dans les jardins de Matignon, la résidence des chefs du gouvernement. Il s’agit d’une tradition.

Cette pratique se déroule depuis 1978 et Raymond Barre. Six mois et un jour après sa prise de fonction, chaque pensionnaire de la célèbre demeure choisit un arbre de son choix pour venir s’ajouter à ceux déjà présents. Jean Castex a donc porté son choix sur le frêne, «un bois qui tient bien au feu, qui est très résistant, solide, qui s’abîme peu», a-t-il expliqué.

Il a également indiqué qu’il s’agissait d’un arbre «connu dans les Pyrénées-Orientales», dont il fut député. «Les animaux, notamment les vaches et les chevaux, adorent les feuilles du frêne : c'est un arbre nourricier», a-t-il également précisé.

Le chêne, arbre le plus choisi

Le Premier ministre n’a pas caché que ce choix porte aussi un aspect politique, puisqu’en ce moment «effectivement, il vaut mieux être résistant». Il s’agit également d’un arbre de combat, dont le javelot d’Achille était fait dans l’Iliade, précise son entourage.

Il s’agit du dix-septième arbre planté par les Premiers ministres à Matignon. L’inaugural, planté par Raymond Barre, était un érable à sucre. Le plus représenté est le chêne, choisi quatre fois (Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Dominique de Villepin et Manuel Valls), puis le magnolia (Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve). Le prédécesseur de Jean Castex, Edouard Philippe, avait opté pour un pommier.