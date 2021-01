Angers : un chien tué par la police après avoir mordu quatre personnes

Un chien agressif a été tué par la police, ce dimanche 10 janvier, à Angers (Maine-et-Loire), après avoir mordu quatre personnes.

Le berger belge malinois, qui s’était s’échappé en sautant du balcon de son propriétaire, a d’abord mordu une première personne qui tentait de le récupérer, rapporte Ouest-France. L’animal a ensuite pris la fuite avant d’attaquer trois autres passants.

Alertés, les pompiers et les forces de l’ordre ont été dépêchés sur place pour prendre en charge les victimes, blessées au mollet et à la main, et maîtriser le canidé, qui errait régulièrement dans le quartier de Monplaisir.

la police a utilisé un taser

Pour ce faire, les policiers n’ont eu d’autre choix que de faire usage d'un pistolet à impulsion électrique (taser). Malheureusement, il n’a pas supporté les décharges. Le chien est décédé quelques instants plus tard.

Le quotidien précise qu’une enquête a été ouverte. Pour l’heure, on ignore si les victimes, qui ont été transportées à l’hôpital, envisagent de porter plainte contre le maître.